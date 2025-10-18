¡Öµ²±¤ò¸åÀ¤¤Ë¡×»ÍÂç¸ø³²ÉÂ¤Î¸ì¤êÉô¡¡ÉÙ»³»Ô¤Ç¹ÖÏÃ
¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤ä¿åËóÉÂ¤Ê¤É»ÍÂç¸ø³²ÉÂ¤Î¸ì¤êÉô¤¬½¸¤¤¡¢¤¤ç¤¦ÉÙ»³»Ô¤Ç¹çÆ±¤Î¹ÖÏÃ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³»Ô¤Î¸©Î©¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ»ñÎÁ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÁ¾µ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¿åËóÉÂ¤È¿·³ã¿åËóÉÂ¡¢»ÍÆü»Ô¤¼¤ó¤½¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤Î¸ì¤êÉô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ»ñÎÁ´Û¤Î½éÂå´ÛÄ¹¤Ç¡¢¸ì¤êÉô¤Î¶À¿¹Äê¿®¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¦½¤°å»þÂå¤Ë¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¼£ÎÅÌô¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÎÁ´Û¤Ç¤Ï¸ø³²¤Îµ²±¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢2012Ç¯¤Î³«´Û¤«¤éËèÇ¯¡¢»ÍÂç¸ø³²ÉÂ¤Î¸ì¤êÉô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Î¹ÖÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¥á¥â¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£