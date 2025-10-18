¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ë¥åー¥¹¡Ù¤Ç¿·¶ÃÏ¡¡ ¡ÈÊÑ¸¸¼«ºßÇÐÍ¥¡É¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤ÎÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¼Çµï¤ËÌÜ¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«Ãæ¤Î´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¤Î±Ç²èÉôÌç½÷À¿·¿Í±éµ»¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Î¡¦¥æ¥ó¥½¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦IZ*ONE½Ð¿È¤Î¿·¿Ê½÷Í¥¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¤È¶¦±é¡£¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¤ËÎ¾¿Æ¤¬±Ä¤àÊÛÅö²°¤ò¼êÅÁ¤¦¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î½¢³èÀ¸¥è¥ó¥¸¥å¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¡Ù¤«¤é¡ØÆó½½¸Þ¡¢Æó½½°ì¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø°µ´¡Ù¤Ø¡¡¥¥à¡¦¥Æ¥ê¤ÎÊÑ¸¸¼«ºß¤Î±éµ»ÎÏ
¡¡¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢ÊÛÅö¤ÎÇÛÃ£Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥è¥ë¥à¡Ê¥Î¡¦¥æ¥ó¥½¡Ë¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ç¿å±Ë¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤¹Ëå¥¬¥¦¥ë¡Ê¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ËË»¤·¤¤¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥è¥ë¥à¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç½¬¤Ã¤¿¼êÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥è¥ë¥à¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¬¥¦¥ë¤ÎÌ´¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ±Ç²è¡ØÄ°Àâ¡Ù¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¼êÏÃ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£3¿Í¤ÎÌ´¤äÎø¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¤Ç¡¢´Ñ¤¿¸å¤ÎÁÖ²÷´¶¤â¤¢¤ê¡¢¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢Åö½é¤Ï¤¢¤Î¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤¬¥Ô¥å¥¢¤Ê¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê±Ç²è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤È¤¯¤Ëºòº£¤ÎÈà¤Î½Ð±éºî¤Ï¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿Ìò¤¬Â¿¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¼ç±é¤ÇÊª¸ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¥è¥ë¥à¤òÁÛ¤¦½á¤ó¤ÀÆ·¤Ë¤ÏÎø¤¹¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ°ìÅÓ¤Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¡£¼ÂºÝ¡¢ËÜºî¤Ç¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¡¢¥Î¡¦¥æ¥ó¥½¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¤Î3¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï½éÎø¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë½éÎø¤Îµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤ÏÆüËÜ¤Î±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È»³Ãæàö»Ò´ÆÆÄ¤ä¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤äÆüËÜ±Ç²è¤ÎÌ¾Á°¤¬Èà¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¤ê¡¢¼èºàÃæ¤âÆüËÜ¸ì¤Ç°§»¢¤·¤¿¤ê¡¢½ª»Ï²º¤ä¤«¤Ç¤Ë¤³¤Ë¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÇ¯¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊºîÉÊ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£1996Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß¡¢29ºÐ¡£2017Ç¯¡¢¥¹¥¿ー¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤¤¤ï¤ì¤ë³Ø¹»¥·¥êー¥º¤Î7ºîÌÜ¡ØÎø¤¹¤ë¥ì¥â¥Íー¥É¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£°Ê¹ß¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÂ³¤±¡¢Ãå¡¹¤È±éµ»ÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯¸å¡¢Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£2020Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾¦¶È±Ç²è¥Ç¥Ó¥åーºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥·¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¼ç±é¤ÎË¡Äî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¡Ø·éÇò¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉã¿Æ¤ÎµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¥¨¥êー¥ÈÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áòµ·¾ì¤ÇÇÀÌôÆþ¤ê¥Þ¥Ã¥³¥ê¤ò»È¤Ã¤¿½¸ÃÄ»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤òÊÛ¸î¤¹¤ë¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¡£¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄï¤Ç¼«ÊÄ¾É¤Î¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸ÄÀ¤Î¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¥¹¤Î±éµ»¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£½ª»Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤Ç¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¸¥ç¥ó¥¹¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ê¿²º¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Æ±ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤ÏÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¤Î±Ç²èÉôÌçÃËÀ¿·¿Í±éµ»¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥ó¼ç±é¤Î³Ø±à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡Ø¼å¤¤¥Òー¥íー Class1¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÇÅ¾¹»À¸¤Î¥ª¡¦¥Ü¥à¥½¥¯Ìò¤Ë¡£Á°¤Î³Ø¹»¤ÇÉÔÎÉ¥°¥ëー¥×¤«¤é¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥à¥½¥¯¤Ï¡¢Å¾¹»¤·¤Æ¤«¤é¤â¼¹Ù¹¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ËÁø¤¦¤¬¡¢½é¤á¤Æ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¿´¶¯¤µ¤òÆÀ¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤Î°Ç¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤ò¼«¤éÎ¢ÀÚ¤ë¥Ü¥à¥½¥¯¡£Ì¤½Ï¤æ¤¨¤Î²á¤Á¤È¤Ò¤È¸À¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¹ó¤¤¹Ô¤¤¤ä¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹ÉÁ¼Ì¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤É¤ª¤É¤·¤Æ²²ÉÂ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È±Ô¤¯·ù¤ÊÌÜ¤Ä¤¤ÎÈÜ¤·¤¤¿Í³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ü¥à¥½¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÜ¶±¼Ô¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀäË¾¤òÊú¤¨¤ë¿´¤Î±üÄì¤ÎÐÎ¤·¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥Ü¥à¥½¥¯¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ò¡¢¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤Ï¹ª¤ß¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥Æ¥ê¼ç±é¤Î¥ª¥«¥ë¥È¥ß¥¹¥Æ¥êー¥É¥é¥Þ¡Ø°µ´¡Ù¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥½¥¦¥ëÄ£¶¯ÎÏÈÈºáÁÜººÂâ¤Î·ÙÉôÊä¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¦¥Û¥ó¥»Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£°ÊÁ°¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤âËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ê¢¨2¡Ë¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¼Ù°¤Ê¡Ö°µ´¡×¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤È¡¢°µ´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ±Â¯³Ø¼Ô¤¬¡¢°µ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÆæ¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Æ¥ê¡¢Ì±Â¯³Ø¼ÔÌò¤Î¥ª¡¦¥¸¥ç¥ó¥»¡¢¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤é¡¢Ã£¼Ô¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤¦ËÜºî¤ÏÀ¨¤ß¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë²ø°Û¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯ÇØ¶Ú¤¬´¨¤¯¤Ê¤ë¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤Ë²¿¤«¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÈà½÷¤òÃÎ¤ë¥Û¥ó¥»¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÀèÇÚ·º»ö¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï²ò·è¤ËËÛÁö¤¹¤ë¼ã¼ê·º»öÌò¤ò¤¤áºÙ¤«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¡£ËÜºî¤ÇSBS±éµ»Âç¾Þ¤Î¥ß¥Ë¥·¥êー¥º¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÎÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Æ¥ê¤È¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎNetflix½é¤Î´Ú¹ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤¢¤ÎÀ±¤Ë·¯¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£2050Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤È°ìÅÙ¤Ï²»³Ú¤Ø¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀÄÇ¯¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤À¡£Æ±ºî¤Ç¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤ÏÀÄÇ¯¥¸¥§¥¤Ìò¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤ËÄ©Àï¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥¸¥§¥¤¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤ë¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤ÎÀ¼¤Î¼Çµï¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¤À¡£²»³Ú¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤Ï¥Æ¥è¥ó¡Ê¾¯½÷»þÂå¡Ë¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖCan¡Çt Control Myself¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤Î±ð¤Ã¤Ý¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Ñ¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¼ç±é¤ÎNetflix±Ç²è¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ë¥åー¥¹¡Ù¤¬10·î17Æü¤«¤éÇÛ¿®¡£ËÜºî¤Ç¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤Ï¶õ·³Ãæ°Ó¤Î¥½¡¦¥´¥ß¥ç¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï»³ÅÄ¹§Ç·¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¤Ê¤É¤â½Ð±é¡£ËÜºî¤Ï1970Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤è¤É¹æ¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Æü´Ú¹çºî±Ç²è¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤¬ÆüËÜ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¡¢Ê¿¾í¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤ËÍ×µá¡£»öÂÖ¤ò¼ý½¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥½¥¦¥ë¤Ø¤ÈÃåÎ¦¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´ñÈ´¤ÊºîÀï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅìµþ¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¡£¤³¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤è¤ê°ìÁØÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î½Ð±éºî¤â³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
