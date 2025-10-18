J3¼ó°Ì¤ÎÈ¬¸Í¤¬½êÂ°Áª¼ê¤Ø¤Î½èÊ¬¤òÈ¯É½¡ÄËÜ¿Í¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¿¼¤¯È¿¾Ê¡×
¡¡J3¼ó°Ì¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ï18Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J3Âè31Àá¡¦¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏÀï¤Ç¡¢½êÂ°Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÁê¼êÁª¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¡¢»î¹ç¸å¤ËÅö³ºÁª¼ê¤Ø¤ÎÌÌÃÌ¤ª¤è¤Ó»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ï¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îº¹ÊÌÅª¤ª¤è¤ÓÙèÙé¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö10·î13Æü(·î)¡¢Åö³º¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¥¯¥é¥Ö¶¯²½Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏÍÍ¤ØÀâÌÀ¤ª¤è¤Ó¼Õºá¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Íý²ò¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏÅö³ºÁª¼ê¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï1»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¡£º£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¹ÊÌÅªµÚ¤ÓÙèÙé¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö³ºÁª¼ê¤âÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î½èÊ¬¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Á´½êÂ°Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÀº¿À¤òº£¸å°ìÁØ¿¼¤¯¿´¤ËÎ±¤á¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹çÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡È¬¸Í¤Ïº£µ¨J3¤Ç31»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢20¾¡6Ê¬5ÇÔ(¾¡¤ÁÅÀ66)¤Ç¼ó°Ì¡£¼¡Àï¤Ï19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÆÊÌÚSC¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
