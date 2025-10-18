[10.18 J3Âè32Àá](²­Æì¸©Î¦)

¢¨18:00³«»Ï

¼ç¿³:º´¡¹ÌÚ¿µºÈ

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[FCÎ°µå]

ÀèÈ¯

GK 16 º´Æ£µ×Ìï

DF 3 µÆÃÏæûÂÀ

DF 4 Æ£½Õ×¢µ±

DF 14 ÎëÌÚ½çÌé

MF 10 ÉÙ½êÍª

MF 11 ÀÐ±ºÂç²í

MF 15 ¹ÓÌÚÎËÂÀ

MF 18 Ê¿¾¾¾º

MF 20 ±Ê°æñ¥ÂÀ

MF 23 Á¾ÅÄ°ìµ³

FW 9 ÀõÀîÈ»¿Í

¹µ¤¨

GK 50 ÀîÅç¹¯Úö

DF 5 ¿ÀÃ«³®»Î

MF 7 ÌÐÌÚ½ÙÍ¤

MF 13 ´äËÜæÆ

MF 17 ±ÊÄ¹Âë¸×

MF 55 ¹¬´îÍ´¿´

FW 39 °Ã¸¶ÆÆ¿Í

FW 47 ¥ï¥Ã¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥­

FW 89 ¹âÌÚÂçÊå

´ÆÆÄ

Ê¿ÀîÃéÎ¼

[¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC]

ÀèÈ¯

GK 21 Âç¿ù·¼

DF 2 µÈÅÄÃÎ¼ù

DF 4 ¾®ÎÓÂçÃÒ

DF 38 ÎëÌÚ½ÓÌé

DF 72 Ê¡µÜ¹°Çµ²ð

MF 8 ¹âÌîÍµ°Ý

MF 15 ¾®ÎÓÎ¤¶î

MF 16 ¾å·îæÆÀ»

MF 26 ¿ÜÆ£Ä¾µ±

MF 88 ¹©Æ£¿¿¿Í

FW 18 Åì²ÈÁï¼ù

¹µ¤¨

GK 41 ¥¢¥ë¥Ê¥¦

DF 3 ÃæÅÄ±Ê°ì

DF 25 º£°æÆáÀ¸

MF 7 ¶â¸¶Ä«ÍÛ

MF 66 »°¹¥ÎÛÂç

FW 19 ¿åÌîñ¥ÂÀ

FW 20 ¿ù»³Îâ±û

FW 29 ÆâÅÄÍ¥Úð

FW 39 ¥¸¥ç¥Ã¥×¡¦¥»¥ê¥ó¥µ¥ê¥¦

´ÆÆÄ

ÇòÀÐ¾°µ×