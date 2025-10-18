¿·³ã¤ÎJ1»ÄÎ±¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¡ÄÅìµþV¤ËÇÔ¤ì¤Æ»Ä¤ê4»î¹ç¤ÎÁ´¾¡¤È²£ÉÍFM¤ÎÁ´ÇÔ¤¬ºÇÄã¾ò·ï¡¢ÆÀ¼ºÅÀ¤âÂç¤¤Êº¹
[10.18 J1Âè34Àá ÅìµþV 1-0 ¿·³ã Ì£¥¹¥¿]
¡¡J1ºÇ²¼°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï18Æü¡¢J1Âè34Àá¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤ò0-1¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£»ÄÎ±·÷¤Î17°Ì¡¦²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Ï»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ12º¹¤È¤Ê¤ê¡¢»ÄÎ±¤Ë¤ÏÁ´¾¡¤È²£ÉÍFM¤ÎÁ´ÇÔ¤¬ºÇÄã¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¸½»þÅÀ¤ÇÆÀ¼ºÅÀ18º¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ÄÎ±¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡Íø¤¬¤Û¤·¤¤¿·³ã¤ÏÁ°È¾27Ê¬¡¢DF¶¶ËÜ·ò¿Í¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éMFÅçÂ¼ÂóÌï¤¬±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ç¼ý¤á¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ø¥Ñ¥¹¡£FW¥Ö¡¼¥À¤¬¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¸åÊý¤ÎMFÇò°æ±ÊÃÏ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°±¦¤«¤é±¦Â¤ÇÊ»¤»¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡ÅìµþV¤ÏÁ°È¾33Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿MFÊ¡ÅÄÍ¯Ìð¤ÈMFã·Æ£¸ùÍ¤¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ºÇ½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏMF¿¢Â¼ÍÎÅÍ¡¢2ËÜÌÜ¤ÏGKÅÄÂåÎ°²æ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÅìµþV¤ÏÁ°È¾36Ê¬¡¢DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¿Ê¡£º¸¤ÎMF¿·°æÍªÂÀ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ³°¤ò²ó¤Ã¤¿MF¿¼ß·Âçµ±¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Áê¼ê¤òÇØÉé¤Ã¤¿FWÀ÷ÌîÍ£·î¤ÎÍî¤È¤·¤òÃ«¸ý¤¬¼«¤é»Å¾å¤²¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ã¤Ï¸åÈ¾12Ê¬¡¢¥Ö¡¼¥À¤òµ¯ÅÀ¤ËMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òÁß¤¤Àø¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥À¤¬²¡¤·¹þ¤à¤À¤±¤Î·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤ºÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±24Ê¬¤Ë¤ÏMF±üÂ¼¿Î¤¬Ãæ±ûÆÍÇË¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âGK¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿·³ã¤Ï¸åÈ¾43Ê¬¡¢MFÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¤¬¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢Áê¼ê¤ò¤«¤¹¤á¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Îº¸¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÆÀ¤¿CK¤«¤éGKÅÄÂå¤â¹¶·â»²²Ã¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
