¡ÚJ1Âè34Àá¡Û(¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä)

²£ÉÍFC 2-2(Á°È¾1-0)Ì¾¸Å²°

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[²£]Ý¯Àî¥½¥í¥â¥ó(20Ê¬)¡¢°ËÆ£Ëê¿Í(90Ê¬+4)

[Ì¾]°ð³À¾Í(71Ê¬)¡¢º´Æ£àöÂç(80Ê¬)

<·Ù¹ð>

[²£]¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹(69Ê¬)¡¢°ËÆ£Ëê¿Í(73Ê¬)

[Ì¾]¿¹Åç»Ê(74Ê¬)¡¢ÉðÅÄÍÎÊ¿(83Ê¬)

´Ñ½°:11,465¿Í

¼ç¿³:ÈÓÅÄ½ßÊ¿

¨¦µÕÅ¾µö¤·¤¿¹ß³Ê·÷¤Î²£ÉÍFC¡¢¸åÈ¾AT¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤âÌ¾¸Å²°¤È¥É¥í¡¼¡Ä»ÄÎ±·÷¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤Ë