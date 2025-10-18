µÕÅ¾µö¤·¤¿¹ß³Ê·÷¤Î²£ÉÍFC¡¢¸åÈ¾AT¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤âÌ¾¸Å²°¤È¥É¥í¡¼¡Ä»ÄÎ±·÷¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤Ë
[10.18 J1Âè34Àá ²£ÉÍFC 2-2 Ì¾¸Å²° ¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä]
¡¡²£ÉÍFC¤Ï18Æü¡¢J1Âè34Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë17°Ì¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ïº£Àá¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë4-0¤ÎÂç¾¡¡£²£ÉÍFC¤Ï»ÄÎ±·÷¤Î²£ÉÍFM¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»Ï6Ê¬¤ËÆ°¤¤¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤ÎCK¤ÇMF¿¹Åç»Ê¤¬½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMFÌî¾å·ëµ®¤¬ÂÎ¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢GK¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤òFWÌÚÂ¼Í¦Âç¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬VAR¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¼ç¿³¤¬³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ìî¾å¤Î¥·¥å¡¼¥È»þÅÀ¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎMF¸¶µ±åº¤¬GK¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¿¤á¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬À®Î©¡£ÀèÀ©ÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È²£ÉÍFC¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢DFÊ¡¿¹¹¸ÅÍ¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢FWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Ý¯Àî¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï4ÅÀÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÌ¾¸Å²°¤ÏÁ°È¾45+1Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤¬Áê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ëº¸É¨¤òÄË¤á¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤Ã¤ÆFW±Ê°æ¸¬Í¤¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾¤ÏVAR¤Î²ðÆþ¤Ê¤É¤Ç8Ê¬´Ö¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ°È¾45+13Ê¬¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î²£ÉÍFC¤Ï¸åÈ¾19Ê¬¡¢MF»³º¬±Ê±ó¤¬¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²£ÉÍFC¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Î±¦CK¤ÇDF¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬DFÆ£°æÍÛÌé¤òÊú¤¨ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄËº¨¤ÎPK¸¥¾å¡£¥ó¥É¥«¤ÏÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ç¼¡Àá½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ï¤³¤ÎPK¤òMF°ð³À¾Í¤¬ÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤²£ÉÍFC¤Ï¸åÈ¾31Ê¬¡¢MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í¤Î¥¯¥í¥¹¤òMF¥æ¡¼¥ê¡¦¥é¥é¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬GKÉðÅÄÍÎÊ¿¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È2ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾35Ê¬¡¢ºÆ¤Ó±¦CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éMF²ÏÌÌ²¢À®¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢GK¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤òDFº´Æ£àöÂç¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²£ÉÍFC¤Ï¸åÈ¾45+4Ê¬¡¢MFºÙ°æ¶Á¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤éDF°ËÆ£Ëê¿Í¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£°ÕÃÏ¤Î¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
