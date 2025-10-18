¥¸¥¨¥´¤Î2È¯¤Ê¤Éº£µ¨ºÇÂ¿5¥´¡¼¥ë! Çð¤¬GÂçºå¤ËÂç¾¡¤Ç»ÃÄê2°ÌÉâ¾å
¡¡J1Âè34Àá¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢3°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç9°Ì¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£µ¨ºÇÂ¿5ÆÀÅÀ¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢8ÀïÉé¤±¤Ê¤·(4¾¡4Ê¬)¡£GÂçºå¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î5¼ºÅÀ¤Ç7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Çð¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾7Ê¬¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÊø¤·¤«¤éMF»³Ç·ÆâÍ¤À®¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀMF¾®Àô²ÂÊæ¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸Â¤Ç¥Õ¥¡¡¼¤Î¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾15Ê¬¤Ë¤Ï¾®Àô¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ø¼Ð¤á¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¡£MF¥¸¥¨¥´¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢MFÃæÀîÆØ±Í¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾19Ê¬¡¢º¸¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éMF¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤¬1¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ø¡£¾®²°¾¾¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥¸¥¨¥´¤¬º¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤GÂçºå¤ÏÁ°È¾28Ê¬¡¢MFËþÅÄÀ¿¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF±§º´Èþµ®»Ë¤¬±¦Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Çð¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¸åÈ¾6Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£ÃæÀî¤¬Áê¼ê¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë¥Ñ¥¹¡£¥¸¥¨¥´¤¬¥¿¡¼¥ó¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK°ì¿¹½ã¤Ë¿¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤Ç4-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾22Ê¬¤ËGÂçºåFW¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê¤ÎÄ¾ÀÜFK¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢Æ±26Ê¬¤ËÇð¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤ÇDF¸¶ÅÄÏË¤¬MFÎëÌÚÆÁ¿¿¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾28Ê¬¤ËPK¥¥Ã¥«¡¼¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤ÏFWºÙÃ«¿¿Âç¡£±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Îº£µ¨8ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Çð¤ÏGÂçºå¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡£¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¡Ö3¡×¤Ë½Ì¤á¡¢»ÃÄê2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
