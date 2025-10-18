[10.18 J2Âè33Àá](¥Ô¡¼¥¹¥¿)

¢¨17:00³«»Ï

¼ç¿³:»³ËÜÍºÂç

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê]

ÀèÈ¯

GK 21 ¸åÆ£²íÌÀ

DF 29 ¿·°æ°ìÍÔ

DF 44 ¹¾ÀîÍ¯À¶

DF 48 ¾È»³ñ¥¿Í

MF 5 »³¸ý·Ö

MF 8 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«

MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹

MF 19 ß·ÅÄ¿ò

MF 33 ³ÞÌøÍã

MF 50 ²§Ä¹À»

FW 11 ¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª

¹µ¤¨

GK 1 ÉÙß·²íÌé

DF 3 ´Ø¸ýÀµÂç

DF 17 ¹âÈªÔ÷ÂÁ

DF 25 ¶û°ú°ìµª

DF 41 ÅÄ½êè½²¢

MF 13 ²ÃÆ£Âç

MF 20 ÃæÂ¼·ÄÂÀ

MF 34 ¾¾ËÜÅ·Ì´

FW 18 »³ºêÎ¿¸ã

´ÆÆÄ

¹âÌÚÂöÌé

[¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ]

ÀèÈ¯

GK 97 Åì¥¸¥ç¥ó

DF 3 Â¹Âç²Ï

DF 17 ÅÚ²°¹ª

DF 21 ¥Ø¥Ê¥È¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È

MF 6 ¾®ÎÓ´äµû

MF 7 ¹ÓÌÚæÆ

MF 10 Ä»³¤Ë§¼ù

MF 14 ÅÄÃæÍºÂç

MF 16 ÎÓÅÄÞæÌé

MF 48 ¥ô¥¡¥¦¡¦¥½¥¢¥ì¥¹

FW 29 ÂçÅç¹¯¼ù

¹µ¤¨

GK 30 ÀÐÀî·Å

DF 2 °æ¾å¼ù

DF 22 ¾®½ÐÍªÂÀ

DF 40 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Þ¥ó¥·¥ã

MF 11 ·§ÁÒ¹°Ã£

MF 20 ±óÆ£¸÷

FW 9 »°Ê¿ÏÂ»Ê

FW 44 ÆâÆ£ÂçÏÂ

FW 77 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥ì¥¤¥ê¥¢

´ÆÆÄ

ÂçÄÍ¿¿»Ê