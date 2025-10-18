²£ÉÍFM¤¬º£µ¨ºÇÂ¿4È¯¤Ç²÷¾¡! ±ºÏÂ¤ÏÁª¼êÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢°ÂÉôÍµ°ª¤¬ÂÔË¾½é½Ð¾ì¤â´°ÇÔ¡Ä±ºÏÂ¥µ¥Ý¤¬ÅÜ¤ê¤Î´°Á´ÄÀÌÛ
[10.18 J1Âè34Àá ²£ÉÍFM 4-0 ±ºÏÂ Æü»º¥¹]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¤ËÂè34Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢²£ÉÍFM¤¬4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿ô¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¡£GKÀ·ÀîÊâ¸«¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢MFÁáÀîÈ»Ê¿¤Ï¥ê¡¼¥°Àï½éÀèÈ¯¡£MFÂçµ×ÊÝÃÒÌÀ¤Ï5·î24Æü¤ÎÂè18Àá°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯²Æ¤Î²ÃÆþ¸å¤ÏÉé½ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿MF°ÂÉôÍµ°ª¤¬²ÃÆþ¸å½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¤¬Â³¤¯²£ÉÍFM¤Ï¡¢³«»Ï6Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£MF¿¢ÃæÄ«Æü¤¬DFº¬ËÜ·òÂÀ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢PAÆâ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤òFWÃ«Â¼³¤Æá¤¬·è¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾34Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£±¦CK¤òMF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬½³¤ê¡¢DF¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£45Ê¬¤Ë¤ÏJ¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬FK¤«¤éPAÆâ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£À·Àî¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤«¤éJ¡¦¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤¬Áê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¡£³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤òJ¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬·è¤á¡¢3-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬²á¤®¡¢²£ÉÍFM¤Ï4ÅÀÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤òMF°æ¾å·òÂÀ¤¬¶î¤±È´¤±¡¢PA±¦¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¿¢Ãæ¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢4-0¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç±ºÏÂ¤Ï2ËçÂØ¤¨¡£ÁáÀî¤ÈÂçµ×ÊÝ¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢MFÅÏî´Î¿Ëá¤ÈMF¶â»ÒÂóÏº¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£4ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿±ºÏÂ¤ËÂÐ¤·¡¢±ºÏÂ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï±þ±ç¤òÃæ»ß¡£ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾36Ê¬¡¢±ºÏÂ¤ÏMF°Âµï³¤ÅÏ¤ËÂå¤¨¤Æ°ÂÉô¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º»þÂå¤Î2019Ç¯7·î9Æü¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÈ½Äê¤ËÉÔËþ¤ò³Ð¤¨¤¿¶â»Ò¤¬Éû¿³¤ò²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢²£ÉÍFM¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°ÀïºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¡£»ÄÎ±·÷Æâ¤Î17°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ºÏÂ¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
