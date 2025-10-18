Ä®ÅÄvsÊ¡²¬¤Î¡ÈÆüËÜÂåÉ½ÂÐ·è¡É¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ»ë»¡¤â¸«¤»¾ì¾¯¤Ê¤¯0-0¥É¥í¡¼
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¡¢Âè34Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤â»ë»¡¤¹¤ëÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¤»¾ì¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ë10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍÊ¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤Î°ìÀï¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÄ®ÅÄ¤ÏMFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤ÈMFÁêÇÏÍ¦µª¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹µ¤¨¡¢DFÃæÂ¼ÈÁ¹â¤¬±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÀèÈ¯¤Çº£µ¨²ÃÆþ¸åJ1½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¤ÏDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸CB¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£[¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡»î¹ç½øÈ×¤Ï¸«¤»¾ì¤Î¾¯¤Ê¤¤Å¸³«¡£Ä®ÅÄ¤ÏÁ°È¾14Ê¬¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ËÆþ¤Ã¤¿DFÃæ»³ÍºÂÀ¤¬ÆâÂ¦¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Ëº¸¤Ë³«¤¤¤¿MF²¼ÅÄËÌÅÍ¤¬ÇØ¸å¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËFWÀ¾Â¼Âó¿¿¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¾®ÈªÍ´ÇÏ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄ¾¸å¡¢À¾Â¼¤¬Éé½ý¡£ÁêÇÏ¤¬Áá¤¯¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÊ¡²¬¤ÏÁ°È¾25Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¡¢MF¾¾²¬Âçµ¯¤¬DF¾»»Ò¸»¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¡£2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤¬Â³¤¯µÜºê»º¶È·Ð±ÄÂçºß³ØÃæ¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼êFWº´Æ£ñ¥Ç·²ð¤Î¥¯¥í¥¹¤ËFW¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬Áö¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Æ±28Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿MFÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢±¦¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¤Ø¡£Ä®ÅÄ¤Ï¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢ÃæÂ¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆË¾·î¤òÅêÆþ¡£Æ±5Ê¬¡¢º¸¤Ë³«¤¤¤¿²¼ÅÄ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÁêÇÏ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÁêÇÏ¤Ï°ÂÆ£¤È·ãÆÍ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¸åÈ¾10Ê¬¡¢Æ±22Ê¬¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì2ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¹¶·â¤Î¥«¡¼¥É¤ò»È¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ®ÅÄ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢»î¹ç¤Ï¸ß¤¤¤Ë·è¤á¼ê¤ò·ç¤¯Ãæ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£½ªÈ×¤ÏÄ®ÅÄ¤¬¸åÈ¾44Ê¬¡¢Ê¡²¬¤¬FW´äºêÍª¿Í¡¢Ä®ÅÄ¤¬MFÎÓ¹¬Â¿Ïº¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¶¼¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¸ß¤¤¤Ë¥·¥å¡¼¥È¿ô6ÂÐ5¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
