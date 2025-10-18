Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡¢¶¯¹Ô½Ð¾ì¤Î¥¨ー¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿µÕÅ¾¾¡Íø¡ÖT¥êー¥°¤Þ¤Ç¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹7Ï¢¾¡¤Ç²¬»³¤ò¸£°ú
¡Ö¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó¡×¤¬18Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÂå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ¤ÈÂÐÀï¡£¥Ó¥¯¥È¥êー¥Þ¥Ã¥Á¤ÎËö¤Ë3－2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¢£¥¢¥¸¥¢Âîµåµ¢¤ê¤âÊ³Æ®
Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025¡×¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ï»þº¹¥Ü¥±¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢³«»Ï¤â11»þ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âè2¥Þ¥Ã¥Á¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿µÈÂ¼ÏÂ¹°¤ò¥Õ¥ë¥²ー¥à¤ÇÂà¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È2－2¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ó¥¯¥È¥êー¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¸µÃæ¹ñÂåÉ½¤Î¥ä¥ó¡¦¥¢¥ó¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢7－10¡¢11－12¡¢12－13¤È²¿ÅÙ¤â¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ç¥åー¥¹¤òÀ©¤·¡¢²¬»³¤ËÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÃÒ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÌÀÆü¡¦ÌÀ¸åÆü¤ÈµÙÍÜ¤ÈÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡ÊWTT¥·¥êー¥º¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ÎT¥êー¥°¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ó¥¯¥È¥êー¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥óÁª¼ê¤Ï2Ç¯Á°¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¡¢ËÍ¤¬Î°µå¤ÇÈà¤¬²¬»³¤Ë¤¤¤Æ¡¢0－3¤ÇÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¿Éé¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤ÎÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ï7－10¤Ç¥êー¥É¤µ¤ì¤Æ¶ì¤·¤¤Ãæ¡¢ºÇÁ±¤Îºö¤ò1µå1µå¹Í¤¨¤Æ¤³¤Ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢µÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä¥ËÜÃÒ¤Ïºòµ¨¡¢Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êÂàÃÄ¤·¡¢º£µ¨ÅÅ·âÅª¤Ë²¬»³¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î2Ï¢ÇÔ¥¹¥¿ー¥È¤òµÊ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¤é¤·¤¤»Ñ¤òT¥êー¥°¤Ç¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¤¤¿¥¨ー¥¹¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤ä¤ë»î¹ç¤ÏÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î´¶Æ°¤äÇ®µ¤¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏT¥êー¥°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢Âîµå¤äWTT¤â¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎT¥êー¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£