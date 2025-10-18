¡Ú¹ë¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉC¡Û¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×14Ãå¡¡ÉÍÃæ¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¹¤ëÃÊ³¬¤ÇÍ¾ÎÏ¤¬¡Ä¡×¡ÖÇÏ¾ìÅ¬À¤Îº¹¡×
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÅÁÅý¤Î°ìÀï¡ÖÂè148²ó¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉC¡×¡ÊG1¡¢¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡¢¤ä¤ä½Å¡Ë¤Ï18Æü¡¢Æ±¹ñÆîÅìÉô¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¡ÊÌÆ5¡áÅÄÃæ¹î¡Ë¤Ï14Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÁ°ÁöÃ°ÄºS2Ãå¸å¤Ï±óÀ¬¤ËÈ÷¤¨¡¢ÉÍÃæ¤È¥³¥ó¥Ó·ÑÂ³¤ÇÂç³°18ÈÖÏÈ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ»Ãæ¤¸¤Ã¤¯¤ê¹½¤¨¤ÆËöµÓ¤Ë·ü¤±¤¿¤¬¡¢¤·¤Þ¤¤¤Î¿¤Ó¤ò·ç¤¡¢¾å°Ì¿Ø¤ËÎ¥¤µ¤ì¤¿¡£ÉÍÃæ¤Ï¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ë¾è¤Ã¤¿´¶¿¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç³°ÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ³°¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤Î2Æ¬¤ÎÍÎÏÇÏ¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢1¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤¤¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤±¤É¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤ÏÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏ¾ìÅ¬À¤Îº¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£ÅÄÃæ¹î»Õ¤Ï¡Ö¿ÍÇÏ¤È¤â¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆþ¤ê¤ÏÎÉ¤¯¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤ÉÇÏ¾ì¤¬¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¥¿¥Õ¤ÇºÇ¸å¤Ï¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¾ì¤Ï¤³¤Ê¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÃÏ¸µÇÏ¥Ï¡¼¥Õ¥æ¥¢¡¼¥º¡Ê¥»¥ó5¡áT¡õC¡¦¥Þ¥«¥ô¥©¥¤¡Ë¤¬º¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤Á»þ·×¤Ï2Ê¬29ÉÃ05¡£Á°Áö¥¿¡¼¥ó¥Ö¥ëS4Ãå¤ËÂ³¤¯2ÅÙÌÜ¤ÎG1»²Àï¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£