WEST.¶Í»³¾È»Ë¡¡24»þ´ÖTV¥é¥ó¥Ê¡¼²£»³Íµ¤ÎàÅØÎÏá¾Ú¸À¡Ö¤ª¼ò°û¤ó¤À¼¡¤ÎÆü¤â¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤Î¶Í»³¾È»Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¶Í»³¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï²£»³·¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×¤Î²£»³Íµ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö·»µ®È©¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ë£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢²£»³·¯¤À¤±¤¤¤Ã¤Ä¤âÌÜ¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²£»³¤¬¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¤«¤é¡ÖÍèÇ¯¥Þ¥é¥½¥óÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌµÃã¿¶¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¶Í»³¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê²£»³¤Ï¡ËÁêÅö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËèÆü£¸¥¥íÁö¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¼¡¤ÎÆü¤Ç¤âÄ«¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¯µ¯¤¤Æ¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Ä¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È²£»³¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£