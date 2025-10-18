3Ç¯Á°¤Ï8000Ëü±ß¢ªº£¤Ç¤Ï2²¯±ß¼å¤Ë¡ÄÀ²³¤¡õ¾¡¤É¤¤Î¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥óÄ¹¼Ô¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È»ä¤¬·èÃÇ¤Ç¤¤¿¥ï¥±¡É¡Ú¥¿¥ï¥Þ¥óÄ¹¼ÔºÂÃÌ²ñ¡Û
¡ÖÇã¤Ã¤¿Êª·ï¤¬1Ç¯¸å¤Ë2ÇÜ¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡×¡½¡½¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎáÏÂ¤Î¡ÈÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¡É¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢ÅìµþÅÔÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤ÎËäÎ©ÃÏ¤Ë·ú¤ÁÊÂ¤Ö¡¢Ä¶¹âÁØ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£¤Ê¤¼ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó½»Ì±¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡ª¡¡º£²ó¤Ï¾¡¤É¤¡õÀ²³¤¥¨¥ê¥¢ÊÔ¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
2LDK¤µ¤ó¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®
¾¡¤É¤¤µ¤ó¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¾¡¤É¤¡×½êÍ¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¶ÐÌ³
À²³¤¤µ¤ó¡§Ãæ±û¶è¡ÖHARUMI FLAG¡ÊÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ë¡×½êÍ¡£Âç¼ê´ë¶È¶ÐÌ³
ÀÄ»³¤µ¤ó¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥³¡¼¥ÈÀÄ»³¥¶¥¿¥ï¡¼¡×½êÍ¡£·Ð±Ä¼Ô
¾¡¤É¤¡§»ä¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¾¡¤É¤¡×¡Ê°Ê²¼¡¢PTK¡Ë¤òÇã¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ëÍ§Ã£¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤í¤½¤í²È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥»¡¼¥ë¡ÊÇäµÑ¡Ë»þ¤Î²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤½¤¦¡¢¤òÂè1Í¥Àè¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2022Ç¯º¢¡¢PTK¤ÎÂè1´üÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃêÁª¤Ë±þÊç¤·¤¿¤éÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤Ï8000Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢2²¯±ß¼å¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾¯¤·Äã¤á¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢²Á³Ê¤Ï¤Û¤Ü2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À²³¤¡§»ä¤Ï2018Ç¯º¢¤«¤é¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÃµ¤·»Ï¤á¡¢°ìÅÙ»³¼êÀþ¤ÎÆâÂ¦¤Ç¿ôÀéËü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊª·ï¤Ï²ÈÂ²¤Ç½»¤à¤Ë¤Ï¶¹¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢2020Ç¯º¢¤«¤é2¸®ÌÜ¤òÃµ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ï¥ë¥Õ¥é¡Ë¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·è¤á¼ê¤Ï¡Ö³ä°Â¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¼êÁ°¤¬À²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡£±ü¤Ï¾¡¤É¤¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¡Ê©»þ»öÄÌ¿®¡Ë
¡¡ºÇ½é¤ÎÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¡ÊÃæ±û¶è¡¦ÏÑ´ß¡Ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÚÃ±²Á¤¬ÂçÂÎ300Ëü±ß¡Á350Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅìµþ¸ÞÎØ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥ë¥Õ¥é¤ÎÈÎÇä¤â°ì»þÃæ»ß¤Ë¡£ºÆ³«¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¼þÊÕ¤ÎÊÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÚÃ±²Á¤¬¡¢400Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥ë¥Õ¥é¤À¤±¤Ï¡Ö²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Î®¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï°Â¤¤¤Ê¤È¡£1¸®ÌÜ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£ÄÂÂß¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢2LDK¤µ¤ó¡¢ÀÄ»³¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£À²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö±½¤Î¿¿Áê¡×¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡È·ê¾ì¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¡¢¶ä¹Ô¤Î¿³ºº¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÂÂÖ¤ä¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼Èæ³Ó¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÏÃ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¶¹âÁØ¥¿¥ï¥Þ¥ó½»Ì±ºÂÃÌ²ñ¤òÁ°¸åÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë