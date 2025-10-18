ÆüËÜ¶¶°ìÃúÌÜ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó·×²è¤Ï¡Ö10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¡×Åìµþ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó½»Ì±¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡È10²¯Ä¶¤¨¿·ÃÛÊª·ï¡É
¡ÖÇã¤Ã¤¿Êª·ï¤¬1Ç¯¸å¤Ë2ÇÜ¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡×¡½¡½¡£
¡¡ÎáÏÂ¤ÎÅìµþ¤Ë¡ÈÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¡É¤¬¡¢ÅþÍè¤·¤Æµ×¤·¤¤¡£¤ª¶â¤â´Ø¿´¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ë¤Î¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Î¹âÁØ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¡Ë¤À¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó½»Ì±¤¬¡ÖÇã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î°ã¤¤¡×¡Ö¤¤¤ÄÇã¤¦¤«ÌäÂê¡×¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿ºÂÃÌ²ñ¤Î°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡È10²¯Ä¶¤¨¿·ÃÛÊª·ï¡ÉÊÔ¡£¡Êµ»öÁ´Ê¸¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ø¡Ë
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
2LDK¤µ¤ó¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®
¾¡¤É¤¤µ¤ó¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¾¡¤É¤¡×½êÍ¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¶ÐÌ³
À²³¤¤µ¤ó¡§Ãæ±û¶è¡ÖHARUMI FLAG¡ÊÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ë¡×½êÍ¡£Âç¼ê´ë¶È¶ÐÌ³
ÀÄ»³¤µ¤ó¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥³¡¼¥ÈÀÄ»³¥¶¥¿¥ï¡¼¡×½êÍ¡£·Ð±Ä¼Ô
¾¡¤É¤¡§9·îËö¤ËÆüËÜ¶¶°ìÃúÌÜ¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎºÇ¾åµé¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÈÇ¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÅìµþÆüËÜ¶¶¡×¡£SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¡£
À²³¤¡§ÅÔ¿´¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤È¡¢Ê¿¶ÑÄÚÃ±²Á¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¡×¡Ê25Ç¯3·î½×¹©¡¢¹Á¶èÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí¸Í¿ô1002¸Í¡Ë¤ÎÃêÁª¤âÏÃÂê¤Ç¤·¤¿¡£º£¤ä¿Íµ¤¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÃêÁª²ñ¤Ï¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«²ø¤·¤¤¿Í¤Þ¤ÇSNS¤ËÅöÁªÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀÄ»³¡§¼Â¤Ï»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¤ÎÃêÁª¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£140Ê¿ÊÆ¤ÇÌó7²¯±ß¤ÎÉô²°¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤¿¤ÀºÊ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ö7²¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤éÅÄ¼Ë¤Ë¤¤¤¤²È¤¬·ú¤Ä¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº£¤ä¤½¤ÎÉô²°¤ÎºÆÈÎ²Á³Ê¤¬15²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¡Ê»°°æÉÔÆ°»ºHP¤è¤ê¡Ë
¡¡¥×¡¼¥ë¤Ë±þÀÜ¼¼¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£Çã¤Ã¤È¤±¤Ð10²¯±ß¶á¤¤Íø±×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡£¤¿¤À¡¢¤ß¤ó¤ÊÅê»ñÌÜÅª¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤ÏÃ¯¤â½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡þ
¡Ò¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢2LDK¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£À²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö±½¤Î¿¿Áê¡×¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡È·ê¾ì¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¡¢¶ä¹Ô¤Î¿³ºº¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÂÂÖ¤ä¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼Èæ³Ó¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÏÃ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¶¹âÁØ¥¿¥ï¥Þ¥ó½»Ì±ºÂÃÌ²ñ¤òÁ°¸åÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë