2002Ç¯¤Î¾®ÀôË¬Ä«¤«¤é10Ç¯¤¢¤Þ¤ê·Ð¤Ã¤¿2013Ç¯5·î¡£ÆüËÜ¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÈÈó¸ø¼°¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Îº¬ËÜ²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿Ä¾ÃÌÈ½¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤òË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÓÅç·®Æâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÙÇÃ×ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë´ØÏ¢Ç¯É½
ÈÓÅç»á¤¬¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×¡Ê2023Ç¯10·î¹æ¡Ë¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿¡Ö²£ÅÄ¤á¤¯゙¤ß¤µ¤óÃ¥´Ô¸ò¾ÄµÏ¿¡×¤è¤ê¡¢2013Ç¯5·î15Æü¡¢Ê¿¾í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñÃÌµÏ¿¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö²£ÅÄ¤á¤¯゙¤ß¤Ï»àË´¤·¤Æ¡¢ÙÇÃ×¤Ï²ò·è¤·¤¿¤È¤·¤ÆÏÀµò¤òµó¤±゙¤Æ¤¤¿¡×Á×ÆüÚß¡ÊÄ«Æü¹ñ¸òÀµ¾ï²½¸ò¾ÄÂç»È¡Ë
Æü»þ¡§2013Ç¯5·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡¡¡¡¸áÁ°9»þ¡Á11»þ45Ê¬
²ñ¾ì¡§Ê¿¾íÉ´²Ö±à¾·ÂÔ½ê¡¡²ñÃÌ¼¼
ÀèÊýÆ±ÀÊ¼Ô¡§¶âÅ¯¸×³°Ì³¾ÊÉû¶ÉÄ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Û¡¦¥½¥ó¥Á¥ç¥ë³°Ì³¾ÊÂè»Í¶ÉÉô°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥±¡¦¥¹¥ó¥Õ¥óÂÐ³°Ê¸²½Ï¢Íí¶¨²ñÉô°÷¡ÊÄÌÌõ¡Ë
¡ÊÁ×Âç»È¡ËÀè¤º¤Ï¡¢ÈÓÅçÀèÀ¸¤¬¡¢¿ò¹â¤Ê»ÈÌ¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿¾í¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£
¡ÊÈÓÅç»²Í¿¡Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÎÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤È¤·¤ÆË¬Ä«¤·¤¿ÈÓÅç·®»á¡£Æ±»á¤Ï¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤ÎË¬Ä«»þ¤Ë¤â¿ï¹Ô¤·¤¿¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡ÊÁ×Âç»È¡Ë¾®ÀôÁíÍý¤ÎÂè1²ó¡¢Âè2²ó¤ÎË¬Ä«¤ËÆ±¹Ô¤µ¤ì¡¢Ä«Æü´Ø·¸¤Ë¾ï¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ËÜÆü¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡£
¡¡ÊÑ²½¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¡¢ËÌÅì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¡¢ÆÃ¤ËÄ«Æü´Ø·¸¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢Î¾¹ñÌ±Â²¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¡£º£²ó¤ÎÀèÀ¸¤ÎË¬Ä«¤¬¡¢Ä«Æü´Ø·¸¤Î²þÁ±¡¢ÆÃ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê²þÁ±¤Ø¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£
¡ÊÈÓÅç»²Í¿¡Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡ÊÁ×Âç»È¡ËÀè¤ºÀèÀ¸¤«¤é¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð»Ç¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÈÓÅç»²Í¿¡Ë¤´ÌµÎé¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ²»¤ÇÎ¨Ä¾¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¡£¶¦ÏÂ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë³Æ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ÇË¬Ä«¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤È¤â¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤à¤·¤íÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£Âç»È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢³Æ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤È¿´¤ÇÂÐÏÃ¤·¡¢²ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡ÌäÂêÅÀ¤äµ¿ÌäÅÀ¤òµó¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶Ë¬Ä«¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®ÀôË¬Ä«°ÊÍè¡¢ÂçÊÑ¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµö½¡èß¡Ê¥Û¥¸¥ç¥ó¥Þ¥ó¡Ë¡ÎÄ«Á¯¡ÏÁíÏ¢µÄÄ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¦ÏÂ¹ñÂ¦¤Î¹Í¤¨¤äÎ©¾ì¤òÊ¹¤±¤Ð¤è¤¯¡¢Ê¿¾í¤Þ¤Ç¤¯¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¶âÀµÆü°Ñ°÷Ä¹¤¬¿®Íê¤µ¤ì¤¿¡Î¾®ÀôÁíÍýË¬Ä«¡ÏÅö»þ¤Îµö½¡èßÀÕÇ¤ÉûµÄÄ¹¤ËÀÜ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï·É°Õ¤È¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤ºº£²ó¤Ê¤¼Ê¿¾í¤òË¬Ìä¤·¤¿¤«ÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡º£¤ÎÆüÄ«´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¬¾®ÀôÁíÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¬Ä«¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£2002Ç¯°Ê¹ß2²ó¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¶âÀµÆü¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤È¤Î´Ö¤Ç²ñÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüÄ«ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÊ¿¾íÀë¸À¡×¤â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¤½¤ÎÆ»È¾¤Ð¤Ç¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤¬Â¾³¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¶»¤¬ÄË¤à¡£¸½ºßÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÁíÏ¢²ñ´ÛÅù¤ò½ä¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÁíÏ¢¤Î·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÊË¡¤Ë¤è¤ê¸ø³«¶¥Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÂè1²ó¤¬ÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤Ê²ñ´Û¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢µöµÄÄ¹¤âÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤¬½èÍý¤¹¤Ù¤¤Ç¡¢À¯¼£¤¬²ðÆþ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇÂç¸ÂÀ¯¼£Åª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¶¥Çä¤¬ÉÔÀ®Î©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¡£
°ÂÇÜÁíÍý¤â¿û´±Ë¼Ä¹´±¤âËÌÄ«Á¯¤Ë²ûµ¿Åª
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯¤Ë1²óÆâ³Õ¤¬ÂØ¤ï¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢»ä¤Ë¤ÏÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬º£ÅÙ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï100¡ó³Î¼Â¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÄ¹´ü¤Ë°ÂÄê¤¹¤ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¡¢¹¥¤à¤È¹¥¤Þ¤¶¤ë¤È¤Ë¹´¤ï¤é¤º¡¢ÆüÄ«´Ø·¸¤â¿Ê¤á¡¢100¡ó¸åÌá¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê¥È¥²¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆÃæ´Ú¤ò´Þ¤á¤¿¹ñºÝ¾ðÀª¤ò¹¥Å¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤È¼ª¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¿ûÄ¹´±¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡£¿ûÄ¹´±¤â°ÂÇÜÁíÍý¤â¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¶¦ÏÂ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï100¡ó²ûµ¿Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢°ìÊâÆóÊâ¤È¿Ê¤à¤È¡¢¤Þ¤¿ÆóÊâ»°Êâ¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ÊÁ°¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¡Ï¥Ò¥ë¡Î¸µ¹ñÌ³¼¡´±Êä¡Ï¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç»ä¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤âÃæ¹ñ¤â´Ú¹ñ¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶¦ÏÂ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÀµÆü¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤¬¿®Íê¤µ¤ì¤¿µö½¡èßµÄÄ¹¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤â¡¢µö½¡èßµÄÄ¹¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡¢ËÜ¹ñ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤â¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ïµö½¡èßµÄÄ¹¤ò¿®Íê¤·¤Æ¡¢ÆüÄ«´Ø·¸¤ÎÄ´À°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÌÌÃÌ¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ã¤ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶âÀµ²¸¹ñËÉÂè°ì°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢¥È¥²¤ò¼è¤ë·è°Õ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüÄ«´Ø·¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢³Æ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¶ÛµÞ¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤Î3¹àÌÜ
¡¡ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ï¿ÍÆ»ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ¤â¤½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¿´¤È¿´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÇÜÆâ³Õ°Ê³°¤Ë¤Ï¡¢¸½¾õ¤ÎÆÍÇË¤ÏÌµÍý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁíÍý¤È¹ñËÉÂè°ì°Ñ°÷Ä¹¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡£¾®ÀôÆâ³Õ»þÂå¡¢¾®ÀôË¬Ä«¤Î¾ì¹ç¤â¡¢À¯ÉÜÆâ¡¢Æâ³Õ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¾®ÀôÁíÍý¤Ï¡¢»ä¤Èµö½¡èßµÄÄ¹¤È¤Î´Ø·¸¤òÂº½Å¤·¡¢Ë¬Ìä¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎË¬Ìä·ë²Ì¤Ï¡¢»ä¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤ÈÁíÍý¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤¿¤ë¶âÀµ²¸¹ñËÉÂè°ì°Ñ°÷Ä¹¤ÎÈ½ÃÇ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿§¡¹Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï3¤Ä¤Î¹àÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Âè°ì¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµ¢¹ñ¡¢¼¡¤ËÄ´ºº¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿Áê¤ÎµæÌÀ¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¹ÔÈÈ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Á×Âç»È¤òÁë¸ý¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¶¦ÏÂ¹ñ¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÂ¦¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£¶¦ÏÂ¹ñ¤¬¿·¤·¤¤»ØÆ³¼Ô¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¶âÀµ²¸¹ñËÉÂè°ì°Ñ°÷Ä¹ÂÎÀ©²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°ÂÇÜ¡½¶âÀµ²¸¤Î´Ö¤Ç´Ø·¸¤¬Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¡¢Ãæ¡¢´Ú¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìµ¤¤Ë²þÁ±¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Æñ¤·¤¤¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶âÀµ²¸ÂÎÀ©¤¬°ÂÄêÅª¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æü¡¢ÊÆ¡¢´Ú¡¢Ãæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½ÅÍ×¤ÎÂçÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤³¤½°ìµ¤¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤¬²áµî¤òÀ¶»»¤¹¤Ù¤
¡ÊÁ×Âç»È¡ËÈó¾ï¤ËÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤¹¤ë¡£ÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Ä«Æü´Ø·¸¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤è¤¤¤Ï¤º¡¢¤Þ¤¿²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼ÔÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤¬¿Ê¤à¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñÅù¡¢¼þÊÕ¤È¤Î´Ø·¸¤â²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤Î¸«²ò¤â¡¢ÈÓÅçÀèÀ¸¤Î¸«²ò¤ÈÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¨Ä¾¤Ë¤ªÏÃ¤·²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¹Í¤¨¤òÎ¨Ä¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ë¡£
¡ÊÈÓÅç ·®,ËÜ»ïÊÔ½¸Éô¡¿Ê¸éº½Õ½© 2023Ç¯10·î¹æ¡Ë