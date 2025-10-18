¡Öº£¤Þ¤µ¤ËÀä¹¥Ä´¤Î¥¾¡¼¥ó¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËWS¤ØÄ©¤à¡¡Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤ó¤À¡×
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-1 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Ë4Ï¢¾¡¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç8¾¡¤È²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ïº£¤Þ¤µ¤ËÀä¹¥Ä´¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¤¤ë¡£¤¤¤¤Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤¬²¿¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈó¾ï¤ËºÍÇ½¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¸ÃæÎÏ¤Èµ²¤¨¤ËËþ¤Á¤¿½¸ÃÄ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬Â·¤¨¤ÐÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£·ò¹¯¾õÂÖ¤âÎÉ¹¥¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MLB¤Ç¤Ï1998Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£°Ê¹ß25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÏ¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤âÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ïº£Ç¯¾¡¤Á¤¿¤¤¡£2025Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡£Â¾¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¸å¤Ç¸ì¤é¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤¬²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¥Á¡¼¥à¤¬2¤ÄÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÁê¼ê¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì½àÈ÷¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤Î»Å»ö¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤È4»î¹ç¾¡¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐ¤·¤¿¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¡¢¤½¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÈ¿¥¤È¤³¤Î³¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£