²ÆÈÁ¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ï°û¤ß²°¡Ä2Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤ÆÉñÂæ¤Ç¶¦±é¡¡¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃçÎÉ¤·¤Ê½÷Í¥¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡Ê34¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°û¤ß²°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃçÎÉ¤·¤Î½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãËÍ¤âÂç¹¥¤¤ÊÊý¡×¤È²ÆÈÁ¤ÎÍ§¿Í¤À¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ°É¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¼èºà¡£²ÆÈÁ¤¬¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤À¡£¤¢¤¢¡¢¤¦¤ì¤¤¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡¢°É¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡ÄáÉÓ¤¬¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿Ç¯Á°¤À¤í¤¦¡£»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°û¤ß²°¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤¾¤ä¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤¬¡ÖÉñÂæ¤Ê¤ó¤Æ1¥«·î¤°¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÀ¸¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°É¤Á¤ã¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³º£¤Ç¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¼ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÄ¹Ìî¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¹Ìî¤Î²È¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î·Ú¤µ¤¬¤¨¤¨¤ä¤ó¤«¡£¡¢°É¤Á¤ã¤ó¤È¤³Çñ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤ä¤í¡©¡×¤ÈÄáÉÓ¡£²ÆÈÁ¤Ï¡ÖÁ°²óÇñ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÊÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡Ë¡£º£¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢°É¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤í¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡£¤¯¡¼¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡£°É¤Á¤ã¤ó²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡£²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¤¢¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£