¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î²ÏËÜÂÀ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê52¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤ËÆâ½ï¤Çµì¼Ö¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°æ¸ÍÅÄ¤¬º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯Å¹¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê43¡Ë¤¬¥Ð¥¤¥¯¹ØÆþ¤òÁ°Äó¤ËË¬Ìä¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Ð¥¤¥¯Ãç´Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿²ÏËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖºòÆü¡¢NISA²òÌó¤·¤Æ¡Ä¡×¡Öº£ÉÝ¤¤¾õÂÖ¡×¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É²ÏËÜ¡¢ºÊ¤Ë¡ÈÆâ½ï¡É¤Çµì¼Ö¹ØÆþ¤òÊó¹ð
¡¡²ÏËÜ¤Ï¡¢ºÊ¤ËÆâ½ï¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¥Ð¥ì¤Æ¡¢º£ÉÝ¤¤¾õÂÖ¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¯¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¡ÊÈÎÇäÅ¹¡Ë¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥«¥ï¥µ¥¤Î¡Ø175TR F7¡Ù¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÏËÜ¤Ï¡¢ºÊ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¥Ð¥¤¥¯´ØÏ¢¤ÎYouTube¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç´ª¤Å¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥À¥á¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¤¿¤À¡¢ÀèÆüÉÔºß¤ÎºÝ¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬ÆÏ¤¡¢ºÊ¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ë¡ÖÁ´ÉôÏÆ¤¬´Å¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ëÃæ¤Ç¡Ö¡ÊÇ¼¼Ö¤Ï¡ËÇ¯Æâ´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼ÖÂÎ²Á³Ê¤¬60Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤«¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤È¤«¤Ð¤é¤·¤Æ¡Ä¡£¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡Ê¶â³Û¡Ë¤¤¤¯¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£º£¿Ì¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¹ðÇò¡£°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ß¤³¤ß¤Ç¤â¤Ã¤È¡Ê100Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¶¼¤«¤¹¤È¡¢²ÏËÜ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½ºòÆü¡¢NISA²òÌó¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£¡Ö¼ê¸µ¤Î¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²ÏËÜ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤¬¤¤Æ¤«¤é¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡ÊÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡ËÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤³¡Ê°æ¸ÍÅÄ¤ÎYouTube¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
