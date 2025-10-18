¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤ÊÂçÀÖ»ú¡×¡¡±Ç²è¤ËÁêÂ³¿ÇÃÇ»ÎÌò¤Ç½Ð±é
¡¡ÁêÂ³¿ÇÃÇ»Î¤ÎÉ¢¤Ò¤¤¤é¤®Äç»ÒÌò¤Ç¾¾ËÜ¤Ï½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÖÌ±Ë¡906¾ò¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»ä¤â¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤ÊÂçÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â±Ç²è¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤Þ¤µ¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÄÍÇ«¡¹¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢Í¿¹Ìé¼Â¡¢¤¿¤Ä¤Ê¤ê¡¢¿¿ÌÚ·ÃÌ¤¡¢Á¥¥ö»³Å¯¡¢ÅÏÊÕÂóÌï¡¢Æ£Â¼Ëá¼ÂÌé´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤¬Â¾³¦¤·¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÎëÌÚ²È¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ä¹½÷¡¦º´Æ£Îé»Ò¡ÊÂçÄÍÇ«¡¹¡Ë¤È¼¡½÷¡¦ÅÄÃæÁïÈþ¡ÊÍ¿¹Ìé¼Â¡Ë¤Ï¼Â²È¤ò½èÊ¬¤·¤¿ÇäµÑ¶â¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢ÄïÉ×ÉØ¤ÏÀ×·Ñ¤®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÅÚÃÏ²È²°¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ØË´¤Ä¹ÃË¤ÎºÊ¡¦ÎëÌÚÁáÉÄ¡ÊÃæ»³Ç¦¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ÈÁèÂ²¡É¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
