±Ç²è¡Ø¥½¡¼¥¾¥¯¡Ù¸ø±éµ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾¾ËÜÌÀ»Ò ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÌÀ»Ò¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥½¡¼¥¾¥¯¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ä»ºÁêÂ³¤á¤°¤êÂçÙæ¤á¤¹¤ë°ì²È¤¬½¸·ë¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤

¡¡ÁêÂ³¿ÇÃÇ»Î¤ÎÉ¢¤Ò¤¤¤é¤®Äç»ÒÌò¤Ç¾¾ËÜ¤Ï½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÖÌ±Ë¡906¾ò¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»ä¤â¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤ÊÂçÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â±Ç²è¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤Þ¤µ¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÄÍÇ«¡¹¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢Í­¿¹Ìé¼Â¡¢¤¿¤Ä¤Ê¤ê¡¢¿¿ÌÚ·ÃÌ¤¡¢Á¥¥ö»³Å¯¡¢ÅÏÊÕÂóÌï¡¢Æ£Â¼Ëá¼ÂÌé´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£

¡¡¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤¬Â¾³¦¤·¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÎëÌÚ²È¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ä¹½÷¡¦º´Æ£Îé»Ò¡ÊÂçÄÍÇ«¡¹¡Ë¤È¼¡½÷¡¦ÅÄÃæÁïÈþ¡ÊÍ­¿¹Ìé¼Â¡Ë¤Ï¼Â²È¤ò½èÊ¬¤·¤¿ÇäµÑ¶â¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢ÄïÉ×ÉØ¤ÏÀ×·Ñ¤®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÅÚÃÏ²È²°¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ØË´¤­Ä¹ÃË¤ÎºÊ¡¦ÎëÌÚÁáÉÄ¡ÊÃæ»³Ç¦¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ÈÁèÂ²¡É¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£