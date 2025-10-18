¡ÖËÜÅö¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢³®Àû¸ø±é¤Ç¡È¿ÀÂÐ±þ¡É ¥Õ¥¡¥ó¤È¥¼¥íµ÷Î¥¤Ç¸òÎ®¤·Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î³®Àû¸ø±é¤ËÅÐ¾ì¡£Êì¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¥¼¥íµ÷Î¥¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥¼¥íµ÷Î¥¤Ç¡È¿ÀÂÐ±þ¡É
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¡ÖWWE¡×¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ø±é¡ÖWWE SuperShow Japan¡×¤¬17Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤â³®Àû¤·¡¢Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÇÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡WWEÆüËÜ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤â¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î±þ±ç¥Ü¡¼¥É¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ëÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡ÖIYO¤¬°ìÈÖ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥¤¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡ª¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀë¸À¡£¡Ö¥¤¥è¡¦¥³¡¼¥ë¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ç®¤¤¸÷·Ê¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´¿À¼¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥è¤¬°ìÈÖ¡ª¡×¡Ö¥¤¥è¤¬ËÜÅö¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤ËÃ£¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥¤¥è¤ÏÌÁÍ§¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¡Ê¥¢¥¹¥«¡¢¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥óÁÈ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¾¡Íø¡£ÀèÆüÆüËÜ¤ÎSNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¥ê¥¢¤ÈºÆ¤Ó¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖWWE SuperShow Japan¡×¤Ï18Æü¤Ë¤âÆ±¤¸Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved