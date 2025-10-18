°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¡Ä¡ª¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ö¥É¥ó°ú¤¡×¾×·â¤Î3È¯¡Ä ¡ÈµÕÊý¸þ¹ë²÷ÃÆ¡É¤ËÊá¼ê¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤À¤í¡×¡ÖÌµ»üÈá¤¹¤®¤ë¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê10·î17Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¾×·â¤Î3È¯¡Ä µÕÊý¸þÃÆ¤ËÊá¼ê¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º4²óÀï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÈïÃÆ¤·¤¿Áê¼êÊá¼ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²óÎ¢¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤Ï¡¢3ÈÖ¼ê¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥á¥®¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Éé¤Î4µåÌÜ¡¢¥á¥®¥ë¤¬Åê¤¸¤¿Æâ³Ñ¡¢159km/h¤Î¹äÂ®µå¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ï¡¢¹½¤¨¤¿¥ß¥Ã¥È¤µ¤¨¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¹ÅÄ¾¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¤É¤³¤ËÅê¤²¤Æ¤âÂÇ¤¿¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ113.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182.82km/h¡Ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ø¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¹âÂ®¤Ç¿¤ÓÂ³¤±¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼º¸¤Ø¤ÈÃåÃÆ¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÆ±°ìÂÇ¼Ô¤Ë3ËÜ¤â¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥ó°ú¤¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ¬¿¿¤ÃÇò¤ä¤ó¡×¡ÖÌµ»üÈá¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤À¤í¡×¡Ö´°Á´¤Ë¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«¹ßÈÄ¸å¤Î7²ó¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿·â¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¡£ÂçÃ«¤«¤é¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¤È·Ò¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥¥Ã¥Á¥ê¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸«»ö¡¢5-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
(C)Getty Images