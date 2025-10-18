MEGUMI¡¢51ºÐ¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÆÈ¿È½÷Í¥¤Î¿©À¸³è¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¨¡©°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡©¡×
¡¡51ºÐ¤Î¡Ø¥«¥á»ß¤á¡ÙÇÐÍ¥¤¬ºÆº§¤òÌÜ»Ø¤·º§³è¤¹¤ë»Ñ¤ËÌ©Ãå¡£ÎÁÍý¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤»¤ºÎäÅà¿©ÉÊ¤äÂÞÌÍ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤¨¡©°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û51ºÐ¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÆÈ¿È½÷Í¥¤Î¶Ã¤¤Î¿©À¸³è
¡¡10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#7¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï»³ËÜÎ¤ºÚ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡Ê51¡Ë¤ÎËÜµ¤º§³è¤ËÌ©Ãå¡£¤·¤å¤Ï¤Þ¤ÏÅÔÆâ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ²á¤´¤¹¤½¤¦¡£ÁáÄ«¤Ï²ÙÊª¤Î»ÅÌõ¡¢ÆüÃæ¤Ï²ÙÊª¤ÎÇÛÁ÷¤È¡¢ÎÏ»Å»ö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÇÐÍ¥¶È¤Î¼ýÆþ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎÁÍý¤ÏÁ´¤¯¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ë¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤¨¡©°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ÏÎäÅà¿©ÉÊ¤äÂÞÌÍ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿©À¸³è¤âÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤Þ¤ë¤ÇÂç³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡º§³è¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¸ÉÆÈ»à¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤«¤é¡£¤½¤³¤Ç¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¿É¸ý»ØÆ³¤¬ÏÃÂê¤Î¥«¥ê¥¹¥Þº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¿¢ÁðÈþ¹¬¤µ¤ó¤òÍê¤ê¡¢50Âå¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È¤ª¸«¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡©