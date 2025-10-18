¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¶¼°Ò¤Î¼é¸î¿À¤ËÊÑËÆ¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¿Ê²½¤ËÊÆ²òÀâ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¼Õºá¡É¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤«¤é¤â½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï½À¤é¤«¤¤¾Ð´é¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡21À¤µª½é¤Î²÷µóÃ£À®¤Ë¤¢¤È4¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë5-1¤Ç²÷¾¡¡£ÅÜÅó¤Î4Ï¢¾¡¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«¤Î¥¢¡¼¥Á¥·¥ç¡¼¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥í¥Ï¥¹¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤è¤ë¡Ö1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡õ10Ã¥»°¿¶¡×¤È¤¤¤¦»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¡Ö¡ÊÏ¢Åê¤â¡Ë¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À23ºÐ¤Ï¡¢4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ë¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÃæ°ÂÂÇ¤È¤µ¤ì¡¢¤ä¤äÉÔ°Â¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éµ°Æ»½¤Àµ¡£Â³¤¯¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Ü¡¼¥ó¤ò2µå¤Ç±¦Ä¾¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥µ¥ë¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤â2µå¤ÇÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥±¡¼¥ì¥Ö¡¦¥À¡¼¥Ó¥ó¤ò97.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.2¥¥í¡Ë¤Î4¥·¡¼¥à¡¢1µå¤Ç±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¯»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤·¤¿9·îËö¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¡¢º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¼é¸î¿À¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¡£¤½¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï¾å¡¹¤Ç¡¢7ÅÐÈÄ¡Ê·×8¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1.13¡¢WHIP0.63¡¢ÈïÂÇÎ¨.115¤È¸®ÊÂ¤ß¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤ò¸«È´¤¤¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¼óÇ¾¿Ø¤Î·èÃÇ¤Î»òÊª¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉÔ¿¶¤¬±³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼²Á¤ò¹â¤á¤ëº´¡¹ÌÚ¡£¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿²÷Åê¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¼±¼Ô¤¿¤Á¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£MLB¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¶É¡ØMLB Network¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¡¢¸µ¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¥º¥Þ¡¼¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Þ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¼åÅÀ¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¼«¿È¤â¤½¤³¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï°ã¤¦¤è¡£¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤ÎÂæÆ¬¤ò¸«¤¿¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¹Í¤¨¤Ï´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥µ¥¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤·¤¿¡£º£¤¸¤ã¡È9²ó¤ÎÃË¡É¤À¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä¤«¤é¿®Íê¤È·É°Õ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Ö¤ó¥Á¡¼¥à¤âÈà¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡ÅêÂÇ¤ËÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤½¤Î²÷¿Ê·â¤ÎÃæ¿´¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
