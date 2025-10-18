¡Öº£ÆüËÜ¤Ç£±ÈÖ¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÈô¤Ð¤¹Áª¼ê¡×²£ÉÍFC¤Î·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤ò±é½Ð¡£ºÙ°æ¶Á¤Î¡ÈÈô¤ÓÆ»¶ñ¡É¤ËµÓ¸÷¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç£±ÈÖ¤¹¤´¤¤¤«¤â¡×
¡¡J£±»ÄÎ±Áè¤¤¡£¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£´ÊÃ±¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡10·î18Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£±Âè34Àá¤Ç¡¢18°Ì¤Î²£ÉÍFC¤Ï15°Ì¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡20Ê¬¤ËÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢71Ê¬¤È80Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»þ·×¤Î¿Ë¤Ï90Ê¬¤ò²ó¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÇÔÀï¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿90¡Ü£´Ê¬¡¢¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤ËÌá¤¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤Ç¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿°ËÆ£Ëê¿Í¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£ÞÕ¿È¤Î°ì·â¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢£²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºÙ°æ¶Á¤À¡£ÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤Ç¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÅê¤²¹þ¤à¡£Èôµ÷Î¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½½Ê¬¡£Ä¾ÀÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ëý¤Î¡ÈÈô¤ÓÆ»¶ñ¡É¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢°ËÆ£¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡CK¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼Á¤Î¥Ü¡¼¥ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êºÙ°æ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤¬°ìÈÖ¤Î¶¼°Ò¤À¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇÉáÄÌ¤Ë£±ÈÖ¤¹¤´¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈô¤Ö¤Ê¡×¡Ö¶¼°Ò¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£ÆüËÜ¤Ç£±ÈÖ¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÈô¤Ð¤¹Áª¼ê¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙ°æ¤Ï29Àá¡¦Ä®ÅÄÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤Ç¤â¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç°ËÆ£¤ÎÆÀÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡£²£ÉÍFC¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¤ä¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÈô¤Ö¤Î¤«¡£ºÙ°æ¶Á¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é·àÅªÆ±ÅÀÃÆ
