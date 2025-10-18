ÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿À®Ê¬¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¡ÄŽ¢¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥ÉŽ£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¿©ºà
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢³áËÜ½¤¿È´Æ½¤¡ØºÇ¿·°å³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ Ç¾¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎµÙÍÜ³Ø¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇÈè¤ì¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÖÇ¾¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¡¢¿çÌ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©À¸³è¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó°ûÎÁ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¤ÈÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÎÌ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë³ÐÀÃºîÍÑ¤È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÈùÎÌ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬µ¤Ê¬¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢ÈèÏ«¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢²á¾ê¤ÊÀÝ¼è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¥«¥Õ¥§¥¤¥ó°ÍÂ¸¾É¡¢¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¿¥¦¥ê¥ó¡×¤¬ÈèÏ«¤Ë¸ú¤¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¥¦¥ê¥ó¤Ë·ò¹¯¤Ê¿Í¤¬µ¯¤³¤¹ÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¸½ºß»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ²Ê³ØÅª¤ËÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¡á¥¤¥é¥¤¥é¤Ë¸ú¤¯¡×¤Î¸í²ò
Èè¤ì¤Ë¸ú¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë·çË³¤¹¤ë¤È¤À¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈèÏ«´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·çË³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÊä½¼¤¹¤ì¤Ð¡¢ÈèÏ«¤¬·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1ÉÔÂ¤«¤éµ¯¤³¤ë¡ÖµÓµ¤(¤«¤Ã¤±)¡×¤Î¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤ò¸½Âå¿Í¤ËÊäµë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÈèÏ«·Ú¸º¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤ÏÆÚÆù¤Ë¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂÎÆâ¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥ë¥·¥¦¥à¤â¡¢¡ÖÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é²ò¾Ã¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥Ç¥¿¥é¥á¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÂÎÆâ¡Ê¹ü¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤¬¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Ï½¾¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Ëü°ì¡¢Ç¾¤Ç¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹Æ°Êª¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ü¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÊä¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤«¤éÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¹³ÈèÏ«À®Ê¬¡Ö¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¡×
·ì±Õ¸¡ºº¤äÇ¢¸¡ºº¤Ê¤ÉµÒ´ÑÅª¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÇÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÀ®Ê¬¤¬¡¢¥¤¥ß¥À¥¾¡¼¥ë¥¸¥Ú¥×¥Á¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤ÏÂÎÆâ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¡¢·ì´ÉÇ¾´ØÌç¤òÄÌ²á¤·¤ÆÇ¾¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ç¾¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤òÍÞÀ©¤·¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÈèÏ«²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡ÖÇ¾¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ËºÇÅ¬¤Ê¿©À®Ê¬¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤È¥×¥é¥»¥Ü¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼Æó½ÅÌÕ¸¡»î¸³¤Ç¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÁÈ¿¥Â»½ý¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖTGP¦Â(¥Ù¡¼¥¿)¡×¡¢Ç¢¸¡ºº¤Ç¤Ï»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¥×¥é¥»¥ÜÀÝ¼è»þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ°Õ¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Êp<0.05¡Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Áí³Û30²¯±ß¤Î¸¦µæÍ½»»¤Ç23¼ïÎà¤Î¹³ÈèÏ«Êª¼Á¸õÊä¤È¤Ê¤ëÀ®Ê¬¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÈèÏ«´¶¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹°Ê³°¤Ç·ì±Õ¸¡ºº¤äÇ¢¸¡ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹³ÈèÏ«¸ú²Ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÀ®Ê¬¤¬¡Ö¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·Ü¤à¤ÍÆù¤ò1Æü70g¿©¤Ù¤ì¤Ð¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë
¤³¤Î¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤òÆÃ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬·Ü¤à¤ÍÆù¡£1Æü70g¡¢¤³¤ÎÎÌ¤Ç¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤Î¸ú²ÌÈ¯¸½ÎÌ¤Ç¤¢¤ë1Æü200mg¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·Ü¤à¤ÍÆù°Ê³°¤Ë¤âÆÚ¤Î¥í¡¼¥¹Æù¤ä¡¢·Ü¡¢ÆÚ¡¢µí¤Î¤â¤âÆù¡¢¥«¥Ä¥ª¤Ê¤É¤Ë¤â¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ºÃÏ¤ä¼ï¡¢µ¨Àá¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ã²½µÛ¼ýÎÏ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¤ä¥«¥Ä¥ª¤Ê¤é130g¤Ç200mg¤Î¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢1Æü3¿©¤Ç200mg¤Î¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î±ÉÍÜÁÇ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤è¤¯ÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£200mg°Ê¾å´ÞÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É³Î¾Ú¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ð¥Ê¥Ê1ËÜ¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÄ«¤´ÈÓ¤ÏÈ´¤«¤Ê¤¤
ÈèÏ«Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï1Æü3¿©¡¢ÆÃ¤ËÄ«¿©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÂÎÆâ»þ·×¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä«¿©¤òÀÝ¤Ã¤Æ¾Ã²½´É¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¤â¼«Î§¿À·Ð¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎÆâ¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÂÎÆâ¥ê¥º¥à¤¬À°¤¨¤Ð¼Á¤Î¤è¤¤¿çÌ²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÆüÃæ¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤ëÈè¤ì¤¬²óÉü¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Ä«¿©¤òÀÝ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ï´°Á´¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ê¥Ê1ËÜ¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ«¿©¤òÀÝ¤Ã¤Æ¼«Î§¿À·Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢½µËö¤À¤±¿©»ö¤òÈ´¤¯¡Ö¥×¥ÁÃÇ¿©¡×¤ä¡¢24»þ´Ö¤Î¤¦¤Á16»þ´Ö¤Ï¿©»ö¤òÀÝ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ö16»þ´ÖÃÇ¿©¡×¡¢1Æü1¿©À¸³è¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©»öÀ©¸Â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¶õÊ¢¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎÆâ¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤¿ÂÎ»éËÃ¤ä¥°¥ê¥³¡¼¥²¥ó¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Î§¿À·Ð¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ¾¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÇÈèÏ«¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê1Æü3¿©¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¢£Èè¤ì¤¿Æü¤Ï¾Æ¤Æù¤è¤ê¾Æ¤Ä»¤¬¤¤¤¤
¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤«¤é¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡×¡Ö²Æ¥Ð¥ÆËÉ»ß¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Ê¤®¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¿©¡×¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ç»éËÃÊ¬¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÎÁÍý¤Ï¾Ã²½´ï´±¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¾Ã²½¤Î¤¤¤¤ÎÁÍý¤ä¡¢Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤òÂ¿¤¯´Þ¤à·Ü¤à¤ÍÆùÎÁÍý¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾Æ¤Æù¤è¤ê¤â¾Æ¤Ä»¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯ÎÁÍý¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥Ë¥é¡¢Ä¹¥Í¥®¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ê¥·¥ó¤Ï¡¢²ÃÇ®¤Ê¤É¤Î²áÄø¤Ç¥¢¥ê¥¤¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤ÈÅü¼Á¤ÎÂå¼Õ¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤é¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÆÚÆù¤ä¥ì¥Ð¡¼¤È¡¢¥¢¥ê¥·¥ó¤ò´Þ¤à¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥Ë¥é¤Ê¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï±ÉÍÜ¤ò¤Ä¤±¤ëÅÀ¤Ç¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÉÍÜÉÔÂ¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌµ°ÕÌ£¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¡Ö¥¯¥¨¥ó»À¡×¤âÈèÏ«²óÉü¤Ë¸ú¤¯
¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤ËÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÈèÏ«²óÉü¤ËÌòÎ©¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢´»µÌÎà¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¨¥ó»À¤Ç¤¹¡£¥¯¥¨¥ó»À¤Ï»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¹õ¿Ý¤äÇß´³¤·¤Ê¤É¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢ÀÝ¼è¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤Ï37Ãû¸Ä¤â¤ÎºÙË¦¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ºÙË¦¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸»º¹©¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ë¾®¤Î´ï´±¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¿©»ö¤«¤éÀÝ¼è¤·¤¿±ÉÍÜ¤ò¡¢»ÀÁÇ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¯¥¨¥ó»À¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸»º¹©¾ì¤ÎÆ¯¤¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¯¥¨¥ó»À²óÏ©¡ÊTCA²óÏ©¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥¨¥ó»À²óÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢ºÙË¦¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬¸º¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈèÏ«¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤È¤Î¡Ö¹ç¤ï¤»µ»¡×¤Ç¸ú²ÌÁýÂç
¥¯¥¨¥ó»À¤ÇÈè¤ì¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ï¡¢1Æü¤Ë2700mg¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò4½µ´ÖÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÈèÏ«¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤Ê¤é2¸Ä¡¢Çß´³¤·¤Ê¤é4¡Á6¸Ä¡¢¿Ý¤ä¹õ¿Ý¤Ê¤éÂç¤µ¤¸3¡Á4ÇÕ¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¯¥¨¥ó»ÀÀÝ¼è¤ÇÈèÏ«·Ú¸º¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢±ÉÍÜÊäµë¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ä»Ä¶È¤Ê¤É¤ò¤·¤ÆÈè¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥¨¥ó»À¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¥¯¥¨¥ó»À²óÏ©¤¬³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ê¤É¤Ç¥¯¥¨¥ó»À¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÇÈèÏ«²óÉüºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¯¥¨¥ó»À¤Î¼«Î§¿À·Ð¤ËÂÐ¤¹¤ëºîÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥¨¥ó»À¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê±¿Æ°Éé²Ù»þ¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¾ÈèÏ«¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥¨¥ó»ÀÃ±ÆÈ¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥¨¥ó»À¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤ÈÆ±»þÀÝ¼è¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¹³ÈèÏ«¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
----------
³áËÜ ½¤¿È¡Ê¤«¤¸¤â¤È¡¦¤ª¤µ¤ß¡Ë
ÅìµþÈèÏ«¡¦¿çÌ²¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹
°å»Õ¡¦°å³ØÇî»Î¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£2003Ç¯¤è¤ê»º´±³ØÏ¢·È¡ÖÈèÏ«ÄêÎÌ²½µÚ¤Ó¹³ÈèÏ«¿©Ìô³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¸¦µæÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¡£¼«¤é¥×¥í¥°¥é¥àºîÀ®¤·¤¿¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼DS¡Ø¥¢¥¿¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¡Ù¤Ï30ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¾Ç¯Îð¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈèÏ«¤ÏÇ¾¤¬¸¶°ø1¡¦2¡¦3¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿²¤Æ¤â¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡¡¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ä«¤ËÊÑ¤ï¤ë¿çÌ²¤ÎËÜ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«⁉TV¡×¤Û¤«¡¢¡Ö¤¿¤á¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Æ¥ó¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×¡¢¡ÖÎÓ½¤¤Îº£¤Ç¤·¤ç¡ª¹ÖºÂ¡×¤Ê¤É¡¢TV¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£
----------
¡ÊÅìµþÈèÏ«¡¦¿çÌ²¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹ ³áËÜ ½¤¿È¡Ë