¡ÖÆüËÜ¼°¡×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢¼ê·Ú¤Ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊýË¡¤ÈÊÆÀìÌç²È¤âÂÀ¸ÝÈ½
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤ÎºÇ¿·¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¡ÖÆüËÜ¼°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¡££³£°Ê¬´Ö¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÈÂ®Êâ¤¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
ÆüËÜ¼°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÏÈæ³ÓÅªÃ»»þ´Ö¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥à¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤âÆÃÊÌ¤Ê´ï¶ñ¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¸¼´Ø¤«¤é³°¤Ë½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¼°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç»ä¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø°å¤Ç¡¢¥Æ¥¥µ¥¹Âç³Ø¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó·ò¹¯²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥¢¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¹¥é¥Ñ¥¹»á¤À¡£¡ÖÂÎ¤ÎÄË¤ß¤äÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤ÉÄ¶¹â¶¯ÅÙ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¡×
ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬£²£°Ç¯¤¢¤Þ¤êÁ°¤Ë³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¼°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤ÏÃæ¹âÇ¯ÁØ¤ÎÂÎÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¸¦µæ¼Ô¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¹â¶¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î·ì°µ¾å¾º¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡££²£°£°£·Ç¯£··î¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡Ë¶Ú¤Î¶ÚÎÏÄã²¼¤äºÇÂçÍ»ÀÁÇÇ½ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤òËÉ¤°¤Î¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¤¸¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤¹¤ë£°£¹Ç¯¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò£µ¥«·î´Ö¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç»²²Ã¼Ô¤ÎÂÎÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î»ØÉ¸¤¬Ê¿¶Ñ£±£°¡Á£²£°¡ó²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£
ÊÌ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëº£Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¼°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò£µ¥«·î´Ö¼ÂÁ©¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢°ÂÀÅ»þ¤Î·ì°µ¤ä²¼»è¶ÚÎÏ¡¢¿´·ì´É¤Î·ò¹¯¤ÈÍ»ÀÁÇ»ýµ×ÎÏ¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëºÇÂç»ÀÁÇÀÝ¼èÎÌ¡Ê£Ö£Ï₂£í£á£ø¡Ë¤Î²þÁ±¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎºÇ¿·¸¦µæ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¼°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥¤¥¢¥ß¿´Â¡·ì´É¸¦µæ½ê¤Î¿´Â¡ÀìÌç°å¡¢¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥À¥é¥Ð¥ó¥ÈÇî»Î¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â¶¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±¿Æ°¤¬¿´Â¡¤Î·ò¹¯¤ä¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡Ê¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ä¹¬Ê¡¡Ë¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¼°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÏºÂ¤ê¤¬¤Á¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ëÆþÌçÅª¤Ê±¿Æ°ÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¡×¤È¥À¥é¥Ð¥ó¥È»á¡£¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¼°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡©
£²£°£°£·Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ËºÇÂçÍ»ÀÁÇÇ½ÎÏ¤Î£·³ä¡ÊÃæ¡Á¹â¶¯ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤ÎÁáÊâ¤¤ò£³Ê¬´Ö¡¢ºÇÂçÍ»ÀÁÇÇ½ÎÏ¤Î£´³ä¡ÊÄã¶¯ÅÙ±¿Æ°¤Î¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤Ç¤Î¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤ò£³Ê¬´Ö¡¢¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¡£¤³¤ì¤ò½µ£´Æü¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³£°Ê¬´Ö¹Ô¤¦¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Ï¸½ºß¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Î½õ¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥À¥é¥Ð¥ó¥È»á¤Ï¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ÎÉÑÅÙ¤ò½µ£µÆü¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÄó¾§¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢½µ£±£µ£°Ê¬´Ö¤ÎÃæ¶¯ÅÙ±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¿´Â¡¶¨²ñ¤¬¿ä¾©¤¹¤ëÍ»ÀÁÇ±¿Æ°ÎÌ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÁáÊâ¤¤ÎºÝ¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥À¥é¥Ð¥ó¥È»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤¯Êâ¤±¤Ð¤¤¤¤¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Â®Êâ¤¤Ï»þÂ®Ìó£´¥Þ¥¤¥ë¡Ê»þÂ®Ìó£¶¡¥£´¥¥í¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¡×¤È¥¹¥é¥Ñ¥¹»á¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê±¿Æ°¤Ç¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï°ÂÁ´¤À¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ³°¤Ë½Ð¤ÆÆüËÜ¼°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤é¤¹¤°¤ËÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¡£ÆüËÜ¼°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï²°Æâ¤Î¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£ÆÃ¤ËÆ»Ï©¤¬½½Ê¬¤ËÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°ÂÁ´¤ËÊâ¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤¬Í¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¹¥é¥Ñ¥¹»á¤Ï¡Ö¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡¢·¹¼Ð¤ò£±¡Á£²¡ó¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ê¿Í¤¬²°³°¤òÊâ¤¯¤È¤¤ÎÄñ¹³¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤·²°³°¡¢ÆÃ¤Ë¼«Á³´Ä¶¤Ç¤³¤Î±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬ºÇÎÉ¤ÎÁªÂò»è¤À¡×¤È¥À¥é¥Ð¥ó¥È»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö²°³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊý¤¬£±£°£°¡óÎÉ¤¤¡×¡ÖÂÎÁ´ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤ò³èÀ²½¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¡¢¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê¥À¥é¥Ð¥ó¥È»á¡Ë