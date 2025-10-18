¼ç¿Í¸ø¤ÏŽ¢¥®¥ã¥ëŽ£¤ÈŽ¢¿÷¿Í·Á»ÕŽ£¤Ê¤Î¤Ë³¤³°¤ÇÂçÀä»¿¡Ä²¦Æ»¥¸¥ã¥ó¥×ºîÉÊ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¢¥Ë¥á
À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥óÌó2000Ëü¿Í¤¬½¸¤¦¡ÖMy Anime List¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Î¤¿¤á¤ÎWikipedia¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
3¥«·î¤´¤È¤Ë60¡Á70ËÜÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢Members¡Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¥ê¥¹¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢°Ê²¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¢Score¡Ê¥¢¥Ë¥áÉ¾²Á¡¢°Ê²¼¥¹¥³¥¢¡Ë¡¢Popularity¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¤ÎÎòÂå¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¡¢Ranked¡Ê¥¹¥³¥¢¤ÎÎòÂå¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Î4¤Ä¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÁ³³¤³°¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¡£
¤³¤³¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¸¦µæ¤¹¤ë»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõ¤Î»³¤À¡£6¡Á7³ä¤¬10¡Á20Âå¤Î¼ã¼ÔÀ¤Âå¡¢5¡Á6³ä¤¬²¤ÊÆ¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢¤¢¤È¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¦ÆîÊÆ¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ï¤Û¤ó¤Î1¡óÌ¤Ëþ¡¢¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Ê¡ÖÆüËÜ¿Í°Ê³°¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¡×¥µ¥¤¥È¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ä³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡¦¥¯¥é¥ó¥Á¥í¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
2025Ç¯²Æ¥¢¥Ë¥á¤Ï°ì¸À¡¢¡ÖÄ¶Ëºî¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢Á´79ËÜ¤È¤¤¤¦ËÜ¿ô¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤â¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô50ËüÄ¶¤¨¤¬5ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¾å°Ì¤«¤é½ç¤Ë¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ê2´ü¡Ë¡Ù¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ê2´ü¡Ë¡Ù¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ê2´ü¡Ë¡Ù¤È¿·µ¬¥¢¥Ë¥á¤â¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¢£ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬Ï¢ºÜ¢ª¥¢¥Ë¥á²½¢ªÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È
¤½¤Î¾å¡¢¹âÉ¾²Á¿å½à¤Ç¤¢¤ë¥¹¥³¥¢8.0¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥Ë¥á¤¬¡¢¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤Á8ËÜ¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯Â¾¤Ë»öÎã¤¬¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¡¢¥¹¥³¥¢8.0¤Ï¡¢³Æ¥¯¡¼¥ë¤Ç3¡Á5ËÜ¤Ç¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
8°Ì¤Î¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ê2´ü¡Ë¡Ù¤¬8.36¡¢9°Ì¤Î¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ê2´ü¡¢°Ê²¼¡§ÀÄ¥Ö¥¿¡Ë¡Ù¤Ï8.19¡£¤½¤·¤Æ10°Ì¤Î¡ØDr.Stone¡Ê4´üÂè2¥¯¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¤¬30ËüÄ¶¤¨¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢8.5¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓÃÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ëºî¡¢½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Îó¶¯ÊÂ¤ß¤¤¤ëÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤À¡£2021Ç¯¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢2024Ç¯10¡Á12·î¤ËMBS¡ß¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¡Ê2024Ç¯5·î¤ËÅìÊõ¤¬Çã¼ý¤·¤¿¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯Îõ¥¢¥Ë¥á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢È¾Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë2025Ç¯7¡Á9·î¤ÎÂè2´ü¤Ç¤â¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¿ÞÈ´¤±¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬Ï¢ºÜ¢ª¥¢¥Ë¥á²½¢ªÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤Ï¡¢2020Ç¯Âå¤Ë¤ª¤±¤ë²¦Æ»¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤¾¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤À¡£
¢£Âç¥Ò¥Ã¥È¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¥Þ¥¬¥¸¥óÈ¯¥¢¥Ë¥á
¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»¿¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥ó1¤Î´üÂÔ¤ò±Û¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¡£
¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¢²ø½Ã¡¢ÍÅ²ø¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÎø°¦¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡Ö¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â±é½Ð¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥È¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åý°ì´¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿§ºÌ¤È²»¤ÎÍ»¹ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·æºî¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢½ã¿è¤Ë¥¢¥Ë¥áµ»½Ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÇÆ¸¢¥¢¥Ë¥á¡×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£´ü½é¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤äÈ¿¹üÀ¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¡¼¥¯¤Ç¼ö¤ï¤ì¤¿À¤³¦¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ë¡¢ÉÔ¾òÍý¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤Èº®ÆÙ¤È¤·¤¿¥Æ¥ó¥Ý¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«´°àú¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢ËÜºî¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼¡¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
2´ü°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¢£³¤³°¥Õ¥¡¥óÀä»¿¤Î¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¡×¥¢¥Ë¥á
¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤â¤Þ¤¿1´üÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÀïÆ®¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¡¢²ø½Ã¤¿¤Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ê¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Î¡Ë¥ì¥·¥Ô¤ò´°àú¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¹âÉ¾²Á¡£
¤À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¸«¤ëÌÜ¤â¤Þ¤¿¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ï¤Û¤ÜÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£²ø½Ã¤ÏÃ±½ã¤Ê¿ô»ú¡Ê8¡¢9¡¢10¡Ë¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢²¿¤¬Èà¤é¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÁ¼Ì¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÁ¤¹þ¤ß¤äÇØ·Ê¤Î¿¼ËÙ¤ê¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¤ÎÉÔËþ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¡¢1´ü¤è¤ê¤â¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤¾³¤³°¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ºîÉÊ¡¢¤È¸²Ãø¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÃå¤»Îø¡×¤À¡£
¥®¥ã¥ë¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¹¥¤¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¥Þ¥ê¥ó¤¬¡¢²È¶È¤Î¿÷¿Í·Á»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹Æâµ¤¤Ç¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦¸Þ¾ò¤È¡¢¥³¥¹¥×¥ìÃå¤òºî¤ëºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥³¥á¤À¡£¿Í·Á»Õ¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ©ºî¹©Äø¤ä¸¶ºîºÆ¸½¤Ø¤Î¶ìÏ«¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÏÃ¤À¡£
Ê¡ÅÄ¿¸°ì»á¤¬¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ç2018¡Á25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤¬¡¢2022Ç¯1¡Á3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á1´ü¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤Î2´ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£ÅÐ¾ì¤¹¤ë°áÁõ¤Ø¤Î¹âÉ¾²Á
³¤³°¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¼Á¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡ÖÃå¤»Îø¡×¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ö»ä¼«¿È¤â¥³¥¹¥×¥ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¸½¼Â¤Î»Ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ë¶á¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È°áÁõ¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¿¤ËÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤È½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃå¤»Îø¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁ´12ÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ³¨¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï´°àú¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö»ë³ÐÅª¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿§ºÌ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ÎºÙÉô¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë´¶¾ð¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬À¸¤À¸¤¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ë¥á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
Æ±¤¸¥³¥¹¥×¥ì¤È¤¤¤¨¤Ð1Ç¯Á°¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø2.5¼¡¸µ¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö2.5¼¡¸µ¡×¡Ë¤âÎà»÷¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï7.24¤È¡ÖÃå¤»Îø¡×¤Û¤É¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ê¬¤òÅê±Æ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý
¡Ö2.5¼¡¸µ¡×¤Ï¥¥ã¥é¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ì¥à·¿¤Ë¿Ê¤àÏÃ¤ÎÅ¸³«¤Ï¤à¤·¤í³Æ½÷À¥¥ã¥é¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Åª¤Ë³Ú¤·¤à¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö2.5¼¡¸µ¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö°áÁõÀ½ºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä´ØÏ¢¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤µ¤Ê¤¤¡ÊÂè°ìÏÃ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¿´¤òÄÏ¤à´°àú¤Ê°áÁõ¤ò¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¡ÖÎø°¦¤Ë¤Ï²½³ØÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¶¯°ú¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£
Îø°¦ÂÐ¾Ý¤¬¥Ï¡¼¥ì¥à·¿¤æ¤¨¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ê¤½¤ì¤¬¤æ¤¨¤Ë¡ÈÃ¯¤¬²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡É¤Î¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡ÙÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡Ë¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤¹¤Ç¤Ë¡Ö³Æ¥¥ã¥é¤¬´°À®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤í¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
²¤ÊÆ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÈ±·¿¡¢È©¿§¡¢¿ÈÂÎÆÃÄ§¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ò»öºÙ¤«¤¯ÁªÂò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÈÁàºî¤¹¤ë¡É¥²¡¼¥à¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¼õÆ°À¤¬¹â¤¤¥¢¥Ë¥á¾ÃÈñ¤À¤¬¡¢²¤ÊÆ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¾ï¤Ë¡Öº£¤Î¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ê¬¤òÅê±Æ¤¹¤ë¡¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ë×ÆþÅª¤Ê¡ÈÆÉ¤ßÊý¡É¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£
Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Îº¹°Û¤äÀ¸¤Êý¤ò¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤¹¤ë¡¢¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ê¤â¤Î¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡ÖÃå¤»Îø¡×¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¾ðÇ®¤òÃí¤®¡¢Â¾¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥Ë¥á¡É¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥Ü¥ëÅª¤Ë¡¢¿òÇÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÝÄ§Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ö·Ú²÷¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥¢¥Ë¥á¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¿¼¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎø°¦Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡¢Îå¤Þ¤·¹ç¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡×¡£
¢£¡Ö¸½ÂåÈÇ¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×
¥é¥Ö¥³¥á¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö·°ÑÛ¡×¡Ë¤âº£²ó¤Î¿Íµ¤ºî¡£»°¹á¸«¥µ¥«»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥ÈÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¡£¤½¤³¤«¤éÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼ÒCloverWorks¡Ê¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2025Ç¯7·î¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆó¿Í¤ÎÎø¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÈà¤é¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÀÜ¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤ÏÂº¸·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÏµå¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê45²¯Í¾Ç¯¡£º£ÆüÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¤Î¸ø³«¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×¤È»íÅª¤ÊÀä»¿¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤µ¤¹¤¬²¤ÊÆ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¸½ÂåÈÇ¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÝÑÛÂÀÏº¤¬ÄÌ¤¦ÃË»Ò¹»¤Î¡ÈÄìÊÕ¹»¡É¤Ç¤¢¤ëÀéÄ»¹â¹»¤È¡¢¤½¤³¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë½÷»Ò¹â¤ÎµË¹¼¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢ÏÂ·ª·°»Ò¤¬¸ß¤¤¤ËÁþ¤·¤ß¹ç¤¦ÁÈ¿¥´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ç2¿Í¤¬¾ã³²¤ò±Û¤¨¤Æ·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤À¡£
¡ÖÌñ²ð¤Ê»°³Ñ´Ø·¸¡¢¶¯°ú¤Ê¼»ÅÊ¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶«¤ÖÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÎø°¦¥¢¥Ë¥á¤Ï»°³Ñ´Ø·¸¡¢Â¿¤¯¤Î¸í²ò¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Å¸³«¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤ËÌµÍý¤ä¤ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë²á¾ê¤Ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¤Ç¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê»°³Ñ´Ø·¸¤â¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë²¹¤«¤µ¤È¶½Ê³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿´¤¬¤È¤¤á¤¡¢¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤Ç¤¹¡×
¢£Á´13ÏÃ¤Ç118²ó¼Õ¤Ã¤¿
ÃúÇ«¤µ¤È²¹¤«¤µ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÃå¤»Îø¡×¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¤è¤¯ÉÑ½Ð¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ¥Þ¥ó¥¬¡¦ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ë¸²Ãø¤À¤¬¡Ö²á¾ê¤Ê¤Û¤É¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÂÐÎ©¤ä³ëÆ£¤ò¹îÉþ¤·¤ÆËÂ¤¬¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¡¢ÏÆÌò¤â´Þ¤á¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤È¤â¤¹¤ë¤ÈÃÏÌ£¤À¤¬¡¢Á¡ºÙ¤ÇÑ³¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
µÕ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤è¤¯¤¢¤ëÉ÷·Ê¤¬É¡¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö·°ÑÛ¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó·°»Ò¤¬¡È¼Õ¤ë²ó¿ô¡É¤À¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤è¤¯¼Õ¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼Õ¤ë¤Î¤ÇÁ´Éô¿ô¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Î9²ó¤«¤éÁ´ÉôÌÜ»ë¤Ç¿ô¤¨¤Æ¡¢Á´13ÏÃ¤Ç118²ó¼Õ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤ËÂ¿¤¹¤®¤ë¡£
º£¥¯¡¼¥ë¤Î¡ÖÃå¤»Îø¡×¡Ö·°ÑÛ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀÄ¥Ö¥¿¡×¤È¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ç¤«¤ÄScore8Ä¶¤¨¤ÎÎÉºî¤¹¤Ù¤Æ¤¬CloverWorks¤ÎºîÉÊ¡£¤³¤ì¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Aniplex¡Ê¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëA-1 Pictures¤Î¹â±ß»û¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò2018Ç¯¤ËÆÈÎ©¤µ¤»¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬CloverWorks¤À¡£¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ëÀèÇÚ¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¤ä¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢WIT Studio¡Ê¥¦¥£¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤È¡È¶¦Æ±À©ºî¡É¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤·Á¤Ç¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤òÅ¸³«¤·³¤³°¤Ç¤â¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¢£¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¤ÎÆÃ°ÛÀ
¡ÖÀÄ¥Ö¥¿¡×¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤á¤ß¤ë¾¯½÷¤ÎÌ´¡×¡Ê2019¡Ë¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¥·¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¥¬¡¼¥ë¡×¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¡Ê³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡Ë·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤¬¼ç¤Ç¡¢¶½¹Ô¤ËËèÅÙÂ¤ò±¿¤Ö30Ëü¡Á40Ëü¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÇºÆ¤Ó³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½Å»ë¤ÎÈÖÁÈ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ú¡¼¥¹¤ÏÃÙ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤ÏËÜÊª¤é¤·¤¯¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸Ê¸Ì®¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¤À¡£
¥â¥¯¥â¥¯¤ì¤ó»á¤¬³ÑÀî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥¹¤Ç2021Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿Ì¡²è¤Ç¡¢2023Ç¯¥Î¥Ù¥ë²½¡¢2025Ç¯¤ËCygamesPictures¡Ê¥µ¥¤¥²¡¼¥à¥¹¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¤Ï¤¢¤ë¤¬¥³¥á¥Ç¥£¤È¤ÏÂÐ¶ËÅª¤ÊÀÄ½Õ¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢»°½Å¸©¤Î»³´ÖÉô¤Î½¸Íî¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¾¯Ç¯¤è¤·¤¤È¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¿ÆÍ§¥Ò¥«¥ë¤¬Ìµ»öÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡È¥Ê¥Ë¥«¡É¤Ë¾è¤ê°Ü¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£¤³¤ì¤â¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÅÓÈÅª¤ËÊ·°Ïµ¤¤ä²»³Ú¡¢¶õ´Ö¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Î¥Û¥é¡¼ÉÁ¼Ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¡£
¢£¡Ö¤³¤ì¤ÏLGBTQ¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡×
ËÜºî¤Ç³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ËLGBTQ¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Ïº£Ç¯ºÇ¹â¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èà¤é¤¬¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤é¤Ê¤¤Í£°ì¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÃËÀ2¿ÍÁÈ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£É´¹ç¤ÏºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀ¾ÍÎ¤Î¥¢¥Ë¥á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ2¿Í¤¬Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÊÐ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥»¥ß¤ÎÌÄ¤À¼¤Ï¡Ø¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¡¢¥²¥¤¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¾¯¤·²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¶¼«Á³Åª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡¢¥²¥¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¾¯¤·Æþ¤Ã¤¿Ä¶¾ï¸½¾Ý¥Û¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
²¤ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤³°¥É¥é¥Þ¤ä³¤³°¡ÊÆüËÜ¡Ë¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÓÏ¹¥¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñÅª´Ä¶¤Ç¤Î¡ÈÀ¯¼£Åª¤ÊÎ©¾ì¡É¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡Ù¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤«¤é»ëÄ°¤ò¸«Á÷¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡×¤È¤¤¤¦Ãí¼á¤¬¤«¤Ê¤é¤º¤Ä¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥²¥¤¤Ë·ù°Åª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï±£¤ìBL¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¥¿¥°¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Bad¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÓÏ¹¥À¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÏÃÂê¤Ï¾ï¤ËËÁÆ¬¤ÇÃí°Õ´µ¯¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤¬Â¿¤¯¤Î¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏLGBTQ¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹ÇØ·Ê¤À¡£
¢£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¥¦¥±¤ë¤Î¤«
¤â¤Á¤í¤ó¾¯Ç¯Æ±»Î¤ÎÎø°¦¡Ê¡©¡Ë¤ÏËÜºî¤Î¤Ê¤«¤Ç¥µ¥Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¼Á¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤Î¶õ´ÖÉÁ¼Ì¤ÈÇ»Ì©¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤ÈÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Ë¤¯¤¤°¦¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¹ª¤ß¤Ê¥È¡¼¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£Ç»¸ü¤Ç¡¢°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Ë×Æþ´¶¤Ë°î¤ì¤ë¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Û¥é¡¼Í×ÁÇ¤ÏÉÔÍ×¤À¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤ÏÄ¶¼«Á³Åª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀÅ¤«¤ÊÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬¡¢¤³¤ÎÉÔ²º¤µ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£Ìî¸¶¤òÍÉ¤é¤¹É÷¡¢¸ò¤ï¤¹»ëÀþ¤Ë½É¤ëÀÅ¤«¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡¢ÄÀÌÛ¤òËä¤á¤ë¸ì¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¡×
¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤»¤è¡¢¥Û¥é¡¼¤Ë¤»¤è¡¢¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¡×¤ò¡¢¸ØÄ¥¤Ê¤¯ÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ëÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤âÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤â¶¦´¶¤¬¤Ç¤¤ë·Á¼°¤Ê¤Î¤À¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥Ë¥á¤â¥É¥é¥Þ¤â¡¢¼Â¤ÏÊª¸ì¤òÊª¸ì¤é¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ØÄ¥¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Ï»Ò¶¡¤¬¤ß¤ë¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¤«¤é¸«¤¿¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¥¢¥Ë¥á¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î²ÄÇ½À¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¿¡£
ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ³¤³°¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
Ãæ»³ ½ßÍº¡Ê¤Ê¤«¤ä¤Þ¡¦¤¢¤Ä¤ª¡Ë
¥¨¥ó¥¿¥á¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¢Re entertainment¼ÒÄ¹
1980Ç¯ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡Ê¼Ò²ñ³ØÀì¹¶¡Ë¡£¥«¥Ê¥À¤ÎMcGillÂç³ØMBA½¤Î»¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¡¢DeNA¡¢¥Ç¥í¥¤¥È¥È¡¼¥Þ¥Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥«¥Ê¥À¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤Æ¥²¡¼¥à³«È¯²ñ¼Ò¡¦¥¢¡¼¥È²ñ¼Ò¤ò¿·µ¬ÀßÎ©¡£2016Ç¯¤«¤é¥Ö¥·¥í¡¼¥É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÃóºß¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Î·ÐºÑ·÷ÁÏ½Ð¤ÈºÆ¸½À¤òÄÉµá¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRe entertainment¤òÀßÎ©¤·¡¢Âç³Ø¤Ç¤Î¸¦µæ¤È·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Îµð¾¢¡Ù¡Ø¿ä¤·¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡Ù¡Ø¥ª¥¿¥¯·ÐºÑ·÷ÁÏÀ¤µ¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÆü·ÐBP¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¢Re entertainment¼ÒÄ¹ Ãæ»³ ½ßÍº¡Ë