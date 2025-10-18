´Ú¹ñK¥ê¡¼¥°¡¢»Ä¤ê5»î¹ç»þÅÀ¤Ç²¦¼Ô·èÄê¡ªÁ´ËÌ¸½Âå¤¬4Ç¯¤Ö¤ê10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¢ºòµ¨Æþ¤ìÂØ¤¨Àï²ó¤ëÄãÌÂ¤â¸«»ö¤ÊÉü³è
J1¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬ßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¤ªÎÙ¤Î´Ú¹ñK¥ê¡¼¥°1¡Ê1Éô¡Ë¤Ç¤Ï»Ä¤ê5»î¹ç»þÅÀ¤Ç²¦¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ´ËÌ¸½Âå¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Ö¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡£ACL¾ïÏ¢¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢4Ç¯¤Ö¤ê10ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
Á´ËÌ¤Ï10·î18Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦Á´½£¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿K¥ê¡¼¥°1Âè33Àá¤Ç¿å¸¶¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¡ËFC¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò71¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢Æ±Æü¤ËFC°ÂÍÜ¡Ê¥¢¥Ë¥ã¥ó¡Ë¤Ë1-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿2°Ì¡¦¶âÀô¾°Éð¡Ê¥¥à¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥à¡¿¾¡¤ÁÅÀ55¡Ë¤È¤Îº¹¤ò16¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹¤²¡¢»Ä¤ê5»î¹ç»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
Á´ËÌ¤Ï2021Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê10ÅÙÌÜ¤ÎK¥ê¡¼¥°1À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢ÄÌ»»Í¥¾¡²ó¿ô¤Ç¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤ÎÆó·åÅþÃ£¡£Âè33Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï21¾¡8Ê¬4ÇÔ¤Ç¡¢ÁíÆÀÅÀ¡Ö57¡×¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¡¢Áí¼ºÅÀ¡Ö27¡×¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë²ó¤ëÉÔ¿¶¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤è¤ê½¢Ç¤¤·¤¿¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ý¥¸¥§´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÉü³è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤è¤ê2026-2027¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£2024-2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÀª¤ò¶ì¤·¤á¤¿´Ú¹ñ¤Î¡ÈACL¾ïÏ¢¡É¤¬¡¢2µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í¥¾¡¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¡£Á°È¾2Ê¬¡¢DF¥¥à¡¦¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥³¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥ç¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀèÀ©¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿Á´ËÌ¤ÏDF¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¡¢¿å¸¶FC¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»þÀÞ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¡£Á°È¾27Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¤¡¦¥¹¥ó¥¦¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¥³¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥ç¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢VAR¤Î·ë²Ì¥Ï¥ó¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á´ËÌ¤ÏÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾33Ê¬¤ËÀèÀ©¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥ç¤¬Éé½ýÂà¾ì¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸òÂå½Ð¾ì¤ÎFW¥Á¥¢¥´¤¬¸åÈ¾¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¸åÈ¾12Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¿å¸¶FC¤ÎDF¥¥à¡¦¥Æ¥Ï¥ó¤¬¥Ï¥ó¥É¤òÈÈ¤¹¤È¡¢VAR¤ÎËö¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥Á¥¢¥´¤¬ÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢¿å¸¶FC¤ÏÈ¿·â¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Á´ËÌGK¥½¥ó¡¦¥Ü¥à¥°¥ó¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ìÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º2-0¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£Æ±»þ¹ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿FC°ÂÍÜÂÐ¶âÀô¾°Éð¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ËÌ¤¬²¦ºÂÃ¥´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
K¥ê¡¼¥°1¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÊý¼°¡×¤¬ºÎÍÑ¡£Âè1Àá¤«¤éÂè33Àá¤Þ¤Ç¤òÁ´12¥Á¡¼¥à3²óÁíÅö¤¿¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡×¤È¤·¤ÆÂè34Àá¤«¤éÂè38Àá¤Þ¤Ç¤ò¾å°Ì¤È²¼°Ì6¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¡¢³Æ¥Á¡¼¥à5»î¹ç¤º¤Ä¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾å°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤äACL½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¤¡¢²¼°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏßõÎõ¤Ê»ÄÎ±Áè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Á´ËÌ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÁ°¤ËÍ¥¾¡¤ò³ÎÄê¤·¡¢»Ä¤ê5Àï¤ÏÁá¤¯¤â¡È¾Ã²½»î¹ç¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Á´ËÌ¤ÏÍè¤ë12·î6Æü¤Ë¤Ï¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡ËFC¤È¤Î¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊÁ°FA¥«¥Ã¥×¡Ë·è¾¡¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡È¹ñÆâ2´§¡É¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
