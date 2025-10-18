ATEEZ¤Î¥æ¥ó¥Û¡¢¥½¥í¶Ê¡ØSlide to Me¡Ù±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ª¡É´°àú¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡É¤ÇÌ¥Î»
ATEEZ¡Ê¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¥º¡Ë¤Î¥æ¥ó¥Û¤¬¡¢Ã×Ì¿Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛATEEZ¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡¡¢¥×¡¼¥ë¤Çµ±¤¯"Ä¦¹ïÊ¢¶Ú"
¥æ¥ó¥Û¤Ï10·î18Æü0»þ¡¢ATEEZ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥½¥í¶Ê¡ØSlide to Me¡Ù¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ï¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶Éº¤¦¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥æ¥ó¥Û¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥æ¥ó¥Û¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Ä¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿´°àú¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥¹¡¼¥Ä¤Î»÷¹ç¤¦Ã¼Àµ¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¹ß¤ê¡¢Ï²¼¤òÈ´¤±¤ÆµÒ¼¼¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¥æ¥ó¥Û¤Ï¡¢³Ú¶Ê¡ØSlide to Me¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¥ÏÇÅª¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£±ÇÁüÁ´ÂÎ¤ËÇ»¤¯Éº¤¦Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥à¡¼¥É¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ØSlide to Me¡Ù¤Ï¡¢ATEEZ¤Î12th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDEN HOUR: Part.3 ¡ÈIn Your Fantasy Edition¡É¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥æ¥ó¥Û¤Î¥½¥í¶Ê¡£R¡õB¥Ñ¥ó¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ê¥º¥à¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤¿Ãæ¤Ë¤âÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤È¶ÛÄ¥´¶¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥æ¥ó¥ÛËÜ¿Í¤âºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Û¥ó¥¸¥å¥ó¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¥æ¥ó¥Û¤Ï¡¢¿ÎÀî¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËÌÊÆ12ÅÔ»Ô¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÈÂ³¤¯ATEEZ¤Î2025Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖIN YOUR FANTASY¡×¤ÇÆ±¶Ê¤òÈäÏªÃæ¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥É¥é¥Ï¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿½À¤é¤«¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊATEEZ¤Ï¡¢Íè¤ë10·î22Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆGLION ARENA KOBE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿À¸Í¸ø±é¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¿À¸Í¤È²ó¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖIN YOUR FANTASY¡×ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£