CUTIE STREET¡¢ÏÃÂê¶ÊÈäÏª¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¡¼¥é¡ÉÁ´³«¡Ö²Î¾å¼ê¤¹¤®¡×¡Ö¿·¥Ø¥¢»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCUTIE STREET¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê
¥ì¡¼¥¹¤ä¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿CUTIE STREET¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¡£¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
MC¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¤å¡¼¤¹¤È¤â¡¢º£Æü¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤Î¸å¡¢¸Åß·Î¤¼Ó¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¡¢¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¥å¡¼¥È¤Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²ÖÆ»¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¡¼¥é¡ÉÁ´³«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Î¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Õ¤ê¤Õ¤ê°áÁõºÇ¶¯¡×¡Ö¤¤å¡¼¤¹¤È¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿¿ÆéÆäºé¤È¸Åß·¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÆäºé¤Á¤ã¤ó¿·¥Ø¥¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Õ¡¼¤ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¿È±¿§ÊÑ¤¨¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1.¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª
M2.¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
