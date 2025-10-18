Ìó154Ëü±ß¡ª ¥Û¥ó¥À¡Ö¡ÈºÇ¾®¡¦ºÇ°Âµé¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×¼Â¼ÖÅ¸¼¨¡ª Á´Ä¹3.8mµé¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡É¤Ë¡ÖRS¡×¤ä¡Ö5Â®MT¡×¥â¥Ç¥ë¤â¥¢¥ê¡ª Æô¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¹ñÌ±¼Ö¡Ö¥Ö¥ê¥ª¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥Ç¥£¤È¼ÂÍÑÅª¤ÊÁõÈ÷¤¬Ì¥ÎÏ
¡¡2025Ç¯9·î24Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¬¥¤¥¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼ ¥¹¥Þ¥é¥ó2025¡×¤Î¥Û¥ó¥À¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó e:HEV¡×¤ÎÀµ¼°ÈäÏª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥Ö¥ê¥ª¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖºÇ¾®¡¦ºÇ°Â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê41Ëç¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆ±¹ñºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥¬¥¤¥¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¤ÎËÜ³«ºÅ¤ò½ª¤¨¡¢¹ñÆâ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò½ä²ó¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡ÖÅÅÆ°²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¤½¤Î½ä²óÅ¸¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ9·î24Æü¡¢ÃæÉô¥¸¥ã¥ï½£¥¹¥Þ¥é¥ó»Ô¤Ç¡Ö¥¬¥¤¥¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼ ¥¹¥Þ¥é¥ó2025¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¼çÌò¤Ï¸ø¼°¤Ë½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó e:HEV¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ëº®¤¸¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥Ö¥ê¥ª¡¦¥µ¥Æ¥£¥ä¡×¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÆ°²½°ì¿§¤ËÊÐ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¼û¤ò»Ù¤¨¤ëÆþÌç¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤òÄó¼¨¤·¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ê¥ª¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿A¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î5¥É¥¢¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ä°Ý»ýÈñ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¼ÂÍÑ¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Ê¤¤ÃÏ°èÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤âÀ¤Âå¤´¤È¤ËÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÄãÇ³Èñ¾®·¿¼ÖÏÈ¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Æ¥£¥ä¡×¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡ÖRS¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢RS¤¬Á´Ä¹3810mm¡ßÁ´Éý1680mm¡ßÁ´¹â1485mm¡¢¥µ¥Æ¥£¥ä¤¬Á´Ä¹3795mm¡ßÁ´Éý1680mm¡ßÁ´¹â1485mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2405mm¡£
¡¡Ã»¤¤Á°¸å¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤È¸«ÀÚ¤ê¤Î¤è¤¤Â¤·Á¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤äÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤ÅûSOHC i-VTEC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ90ÇÏÎÏ¡¿6000rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯110Nm¡¿4800rpm¤òÈ¯´ø¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¤Ë²Ã¤¨5Â®MT¤âÀßÄê¤µ¤ì¡¢·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ»Ô³¹ÃÏÁö¹Ô¤Ç¤ÏÁÇÄ¾¤Ê²ÃÂ®¤È°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç³ÈñÀÇ½¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Æ¥£¥ä¤¬²÷Å¬ÁõÈ÷¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¼ÂÍÑ»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢RS¤ÏÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤äÆâÁõ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢Âç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢Â²ó¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¸åÀÊ¤ä²Ù¼¼¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢Æü¾ï¤«¤é½µËö¤Î°ÜÆ°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¤Î»²¹ÍÃÍ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö¥µ¥Æ¥£¥ä¡×¤¬1²¯7040Ëü¥ë¥Ô¥¢¡Ê1¥ë¥Ô¥¢¡áÌó0.009±ß´¹»»¤ÇÌó154Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡¢¾åµé¡ÖRS¡×¤Ï2²¯4820Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó224Ëü±ß¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¾åµé»ÅÍÍ¤Ï2²¯5820Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó233Ëü±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£