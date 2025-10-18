ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×»þ´üŽ¥¿Í¿ô¤ò¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ñ¤¹þ¤àÉ¬Í×¤¢¤ëÇ§¼±¼¨¤¹
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï18Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ï¢Î©Æþ¤ê¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë»þ´ü¤äºï¸º¿Í¿ô¤Ê¤É¤ò½ñ¤¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½
¡Ö¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ï¡Ë¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¡¦¿ô¡¢¿ô¤«³ä¹ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¹ç°Õ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¶Ú¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢»þ´ü¤ä¿Í¿ô¤â¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ñ¤¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯°Ý¿·¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Î¤á¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÇÑ»ß¡×¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÏÍè½µ21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢17Æü¤Ë°Ý¿·¤¬¡¢ÌîÅÞ3ÅÞ¤Î¶¨µÄ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£