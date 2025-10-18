¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×ÅêÂÇÌöÆ°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó»ÅÍÍ¤Î°¦¸¤¤â¡¡À¤³¦°ì¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤È4¾¡¡×
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-1 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4Ï¢¾¡¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤òÇË¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÍÇË¡£
ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¡ÈÎò»ËÅª³èÌö¡É¤ò¤ß¤»¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óÆ°²è¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó»ÅÍÍ¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ7²óÅÓÃæ¤òÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï3ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö4 more¡×¤Èµ¤·¡¢º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ä¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤ÎMVP¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤µ¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²£¤ËºÂ¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÊÌ¥¢¥ó¥°¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢MVP¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤È4¾¡¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£