¶¥±Ë¡¡¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§Âç²ñ¤Ë¸Å²ì½ßÌé¤¬Ê°¤ê¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¡×¤À¤«¤é¤³¤½¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÏÁ´ÎÏÅêµå¡Öµ»½Ñ¸þ¾å¤¢¤ì¤ÐÀ¤³¦µÏ¿¤Ï²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¡Ö¶¥±Ë¡¦ÆüËÜÃ»¿åÏ©Áª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡£²£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃ»¿åÏ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¤Ç¤Ï¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¸Å²ì½ßÌé¡Ê£³£¸¡Ë¡á¥¹¥¦¥£¥ó£Ó£Ó¡á¤¬¡¢£²£³ÉÃ£¹£²¤Ç£µ°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö£³£¸ºÐ¤Ç£²ËÜ¡Ê¤ò±Ë¤°¤³¤È¡Ë¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤±¤É¡¢³Ú¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£³·î¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿å±Ë¶µ¼¼¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉáµÚ³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç£´±ËË¡¤Î£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢Æ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÉüµ¢¤òÂ¨·è¤·¤¿¡££²£µÇ¯£µ·î¤«¤é¥×¡¼¥ë¤ËÌá¤ê¡¢¸½ºß¤Ï½µ£´¡Á£µÆü¤ÇÎý½¬¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎÃ»¿åÏ©¤Ç¤Ï£²£³ÉÃ£¹¤¬°ìÈÖÂ®¤¤¥¿¥¤¥à¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ç¹ñºÝ¿å±ËÏ¢ÌÁ¤«¤é»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¸Å²ì¡£°Õ¿ÞÅª¤ÊÀÝ¼è¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¡¢½èÊ¬´ü´Ö¤Ï£´Ç¯¤«¤é£²Ç¯¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¡ÊÍèÇ¯£µ·î¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë³«ºÅ¤Ë¤ÏÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¤È¡Ê¸À¤Ã¤Æ¡Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ÇÍç°ì´Ó¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Â®¤§¤ó¤À¡ª¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Ã¤Á¡Ê¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§¤ÎÂç²ñ¤Ë¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÀµÄ¾»×¤¦¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢£´£±ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤âÀµÌÌ¤«¤éÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦µÏ¿¤Ïµ»½Ñ¸þ¾å¡¢ÂÎÎÏ¸þ¾å¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¡£¼þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¨¤ë¡£¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ì¤Ð¡Ø¤³¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹©É×¤ò¤·¤¿¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ÈÁ´Éô¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¬¤Þ¤Í¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤Ê¤êÌô°û¤â¤¦¤«¤Ê¡©¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£