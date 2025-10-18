¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø¡Ö¥Ý¥Ã¥È2³ÎÄê¡×¤â¡Ä¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬WÇÕ¡Ö¥Ù¥¹¥È8°Ì¡×°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡Ö¤à¤·¤í¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¸¡¾Ú¤¬É¬¿Ü¡×¤ÊÍýÍ³
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÆîÊÆ¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Á°¼Ô¤¬2¡Ý2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¸å¼Ô¤¬3¡Ý2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÆîÊÆ¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ1¾¡1Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÈÂåÉ½Áª¼ê¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÏ»Àîµü»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½¤¬¡ÖWÇÕÍ¥¾¡¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤ÐÏÃ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¼ì·®¤Î·è¾¡¥Ø¥Ã¥É¤òÊü¤Ã¤¿¾åÅÄåºÀ¤¡£¤½¤ÎºÊ¤Ï¡ÖÈþ¿Í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï»Àî»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë½é¾¡Íø¡¢¤·¤«¤â0¡Ý2¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë»Ä¤ë°Î¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¾¡°ø¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é8¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÆüËÜÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¡¢´Ú¹ñÀï¤Î¤Û¤¦¤¬¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï´Ú¹ñÀï¤è¤êÀïÎÏÅª¤Ë¸«Îô¤ê¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤Ï19°Ì¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ï23°Ì¤À¡£¼ÂºÝ¡¢10·î10Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥½¥¦¥ë¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5¡Ý0¤Î´°¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤¬¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï´Ú¹ñÀï¤è¤êÆüËÜÀï¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¾ï¾¡¤òµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡Ø´Ú¹ñÀï¤Ç¤ÏÀïÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¡¢ÆüËÜÀï¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¦¡Ù¤È¤ÎÊý¿Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÌÔÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï½éÀï¤Î´Ú¹ñÀï¤Ë¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢Âè2Àï¤ÎÆüËÜÀï¤Ï»Ä¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¦¤·¤«Â¾¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Ï»Àî»á¡Ë
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¡Èº¹¡É
¡¡°ìÊý¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹Êý¿Ë¤òºÇ½é¤«¤éÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò½Ï¹Í¤·¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¡È·Þ¤¨·â¤Ä¡É¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤¬ÆüËÜ¤Î½é¾¡Íø¤òÆ³¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡¦Ï»Àî»á¡Ë
¡¡¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤ÏÅÜÞ¹¤ÎÏ¢Â³¹¶·â¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÆüËÜÃæ¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤âÎäÀÅ¤Ê¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê3ÅÀ¤Î¤¦¤Á2ÅÀ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂ¦¤Î¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤¬¸·¤·¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥ß¥¹¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆ°ÍÉ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏWÇÕ¤ÇÀ¤³¦ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤ÎÍ¥¾¡¤Ï2002Ç¯¤Ç¡¢¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¤âÍ¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î´íµ¡´¶¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢²þ³×¤Î¤¿¤áÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦Ï»Àî»á¡Ë
0¡Ý0¤Î½ÅÍ×À
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¿Íµ»¤ÇÁê¼ê¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤ª²È·Ý¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀï½Ñ¤ò¸Ç¼¹¤·¤Æ¤âÍ¥¾¡¤ÏÌµÍý¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÄ¹½ê¤â¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¿Ë¤ÏÀµ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤Î´Ö¤Ë¤Ï°Õ¼±¤Î¡È¤º¤ì¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÆ°ÍÉ¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î3ÆÀÅÀ¤è¤ê¡¢Á°È¾¤Î2¼ºÅÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¼ý³Ï¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¼éÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ÏÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢WÇÕ¤Ç¤âÆ±¤¸Êý¿Ë¤ÇÎ×¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï0¡Ý0¤Î»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£0¡Ý0¤Î¶Ñ¹Õ¤¬Â³¤±¤ÐÂ³¤¯¤Û¤É¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤Ë¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¹¶·âÎÏ¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò2ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢3ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡¦Ï»Àî»á¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¡ÈÉû»ºÊª¡É¤òÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ù¥¹¥È16¤Î¼ÂÎÏ
¡ÖÆüËÜ¤ÏWÇÕ¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¥Ý¥Ã¥È2¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êWÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬ÁêÅö¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Î°Õ¼±¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤·¤í¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ò¶²¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÎäÀÅ¤ÊÀº¿À¾õÂÖ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ì¤Ð100¡ó¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ò¶²¤ì¤Ê¤¬¤éÂÐÀï¤¹¤ì¤Ð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁê¼ê¤Î·ä¤òÆÍ¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡¦Ï»Àî»á¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤ÏWÇÕ¤Ë8²ó½Ð¾ì¤·¡¢¤¦¤Á4²ó¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ê±ó¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ë²¿¤ÎÉÔ»×µÄ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«°ÕÌ£¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÍ¥¾¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Ï»Àî»á¡Ë
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¸¡¾Ú¤¬É¬Í×
¡¡»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¡¢1¡Ý2¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬ÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÎ»Ä¾Á°¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·è¤á¡¢¿É¤¯¤â2¡Ý2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö°ú¤Ê¬¤±¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Ï»Àî»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬»ý¤Ä¼ÂÎÏ¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤Ç°ì´î°ìÍ«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤³¤½¤¬¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î°ú¤Ê¬¤±¤òÈ¿¾ÊºàÎÁ¤È¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢WÇÕ¤Î¶µ·±¤È¤·¤Æ³è¤«¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡¦Ï»Àî»á¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô