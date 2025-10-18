¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡ÈÂç²½¤±¸õÊä¡É¡¡¿ÈÄ¹190cmÄ¶¡ÖÂç·¿Áª¼ê3¿Í½°¡×¤Î¼ÂÎÏ¤È¾ÍèÀ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡ª
¡¡10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£1°Ì»ØÌ¾¤ÎÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤À¡£º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¸½ºß¤ÎÉ¾²Á¤Ï°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Î»ØÌ¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Íè¤ÏÂç¤¤¯²½¤±¤ëºÍÇ½¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ÈÄ¹¤¬190cm¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿Áª¼ê3¿Í¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥«¥¦¥È¿ØÂçÃíÌÜ¡ª¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Î¡ÈÂç²½¤±¤¹¤ë¤«¤â¡É¥È¥ê¥ª
¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¿ô»ú°Ê¾å¤ÎÀª¤¤¤¬
¡¡ºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢ÁÏ²ÁÂç¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤ë»³ºêÂÀÍÛ¤À¡£Èà¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï±©Â¼¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»¤Ï°¦É²¸©¤Ë¤¢¤ëÄëµþÂè¸Þ¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÂç·¿Êá¼ê¤È¤·¤ÆÃæ¼´¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤ÏÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÁÏ²ÁÂç¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¸ª¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Åìµþ¿·Âç³ØÌîµå¤Î½Õµ¨¥ê¡¼¥°Àï¡¢°ÉÎÓÂçÀï¤Ç¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¸½ÃÏ¤Ç»³ºê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤¿¡£Ä¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂ®148¥¥í¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀª¤¤¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÂÎ¤Ä¤¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉºÙ¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿JRÅìÆüËÜ¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢3²ó¤òÅê¤²¤Æ4¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢3»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤È°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¸«¤»¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ÎÅì°¡ÂçÀï¤Ç0ÂÐ0¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿±äÄ¹10²ó¤ËÊø¤ìÉé¤±Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÏ¤ß¤Ê¤¯Åê¤²¹þ¤à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂ®149¥¥í¤ËÃ£¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¿ô»ú°Ê¾å¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¥Ð¥é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀª¤¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¾¯¤·ÏÓ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢µå»ý¤Á¤¬Ä¹¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÄ¹¿È¡Ê193cm¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Âç³Ø¤«¤éÅê¼ê¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
»³ºê¤ÏÁ°½Ò¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¸å¤Ë±¦Éª¤ò¸Î¾ã¤·¡¢10·î5Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬»Ä¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¡£ËÜ¿Í¤¬°éÀ®¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òOK¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ê£¿ô¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÌÌÇò¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¡¡Â³¤¯ÃíÌÜ³ô¤Ï¡¢ÃæµþÂç¤¬¸Ø¤ë¿ÈÄ¹190cm¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¡¢ÂôÅÄÎÃÂÀ¤À¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ÎÅì³¤Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¹â¹»¤Ïµý±É¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Æ±³ØÇ¯¤Ë¤ÏÃÝ»³Æü¸þ¡Ê2021Ç¯¥ä¥¯¥ë¥È5°Ì¡Ë¤äÈîÅÄÍ¥¿´¡Ê¸½¡¦°¡ºÙ°¡Âç¡Ë¡¢µÆÅÄæÆÍ§¡Ê2023Ç¯ÃæÆü°éÀ®2°Ì¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥Åê¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂôÅÄ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæµþÂç¿Ê³Ø¸å¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤ËÅÐÈÄµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£Ç¯6·î¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÇÂç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¹âÌÚ²÷Âç¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÂôÅÄ¤Ï3»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£²¼µéÀ¸¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ç¯¡¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµåÂ®¤Ï¾ï»þ140¥¥íÂæÃæÈ×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³ØÁª¼ê¸¢¤ò»ë»¡¤·¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂôÅÄ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÄ¹¿È¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È¾å¤«¤éÅê¤²¤è¤¦¤È¤·¤¹¤®¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂôÅÄ¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢Éª¤ò¾¯¤·²¼¤²¤ÆÏÓ¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÐ³ÑÀþ¤Î¥Ü¡¼¥ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ä¡×¤Ë¤Ï³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢ÇØÃæ¤ÎÊý¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£145¥¥í°Ê¾å¤ÎµåÂ®¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£ÂçÊÁ¤Êº¸ÏÓ¤Ï¥×¥í¤Ç¤âµ®½Å¤Ç¤¹¤·¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂôÅÄ¤Ï¡¢°¦ÃÎÂç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Ï¡¢ÂôÅÄ¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
NPB¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µ®½Å¤ÊÂçË¤¸õÊä
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤é¡£BC¥ê¡¼¥°¤ÎÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°ÊýÍÛÅÐ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹190cm¡¢ÂÎ½Å97kg¤ÎÂç·¿³°Ìî¼ê¤À¡£
¡¡ÁÏ»Ö³Ø±à»þÂå¡¢À¾½ãÌð¡Ê¸½¡¦ºå¿À¡Ë¤ÈÁð²Ã¾¡¡Ê¸½¡¦ÃæÆü¡Ë¤Î1³ØÇ¯²¼¤Ç¡¢2Ç¯½©¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç·¿±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¡£4Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¤ÎÆóÉô¥ê¡¼¥°¤Ç½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢À®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é¡¢ÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï49»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.286¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢5ËÜÎÝÂÇ¤Î¤¦¤Á2ËÜ¤¬±¦Êý¸þ¤ËÈô¤Ó¡¢¹³Ñ¤Ë¤âÂç¤¤¤Åö¤¿¤ê¤òÂÇ¤Æ¤ë¡£49»î¹ç¤Ç47»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³Î¼ÂÀ¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¤¬¡¢»Í»àµå¤Ï31¸Ä¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ï.389¤È¹â¤¤ÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡9·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Î½à·è¾¡¡¢·²ÇÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ú¥¬¥µ¥¹Àï¤Ç¡¢7²ó¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤ÎµÕÅ¾¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£NPB¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µ®½Å¤ÊÂçË¤¸õÊä¤À¡£
À¾ÈøÅµÊ¸¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌîµå¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¼ç¤Ë¹â¹»Ìîµå¡¢Âç³ØÌîµå¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö300»î¹ç°Ê¾å¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È¾ðÊó¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥¢¥ÞÌîµå¸¦µæ½ê¡ÊPABBlab¡Ë¡×¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô