¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢20Æü¤ËÍ½Äê¤¹¤ë2025Ç¯7¡Á9·î´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î·ë²Ì¸øÉ½¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÄÌ¾ïGDPÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«¤¯µ¼Ô²ñ¸«¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÍýÍ³¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¤Î³«ËëÆü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡25Ç¯7¡Á9·î´ü¤Î¼Â¼ÁGDP¤Ï¡¢¾ÃÈñ¤ÎÄãÌÂ¤Ê¤É¤«¤éÀ¯ÉÜ¤ÎÄÌÇ¯ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö5.0¡óÁ°¸å¡×¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×²ñµÄÃæ¤Ë²ñ¸«¤ÎÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡½ÅÍ×²ñµÄ¤ÏÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁí²ñ¡Ê4ÃæÁí²ñ¡Ë¤Ç¡¢Ãæ´ü¤Î·ÐºÑ·×²è¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¡£