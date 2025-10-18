¡Ú¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁÅ¸Ë¾¡Û¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¥¨¡¼¥¹·ç¾ì¤âÂç¿¹ºÚ·î¡¢À¾½ÐÍ¥·î¤¬¹¥Ä´°Ý»ý¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¾¾ÅÄ¿ðÀ¸¡õ¥ë¡¼¥¡¼Â¼¾¾Åô¤¬VÁè¤¤¤Î¥«¥®¤Ë
½÷»Ò±ØÅÁÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ê11·î23Æü¡¦µÜ¾ë¸©³«ºÅ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ in ½¡Áü¡¦Ê¡ÄÅ¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤¹¤ë6¶è´Ö42.195km¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë31¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½¡¡À¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥ó7°ÌÆþ¾Þ¤Î¾®ÎÓ¹áºÚ¤Ï5¶è¤Ç¾¾ÅÄ¿ðÀ¸¤ÈÂÐ·è¡¡»°°æ½»Í§³¤¾å¡¦ÉÔÇËÀ»°áÍè¤ÏÊä·ç
18Æü¤Î´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ç¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£²áµî¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢¸Î¾ãÌÀ¤±¤Î²ÃÀ¤ÅÄÍü²Ö¡Ê26¡Ë¤ò¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤ËÈ÷¤¨¤Æ²¹Â¸¤·¤¿¡£23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Ç¡¢²áµî4Ç¯Ï¢Â³¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î3¶è¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²ÃÀ¤ÅÄ¤ÎÉÔºß¤ÏÄË¤¤¤¬¡¢1¶è¤ÎÀ¾½ÐÍ¥·î¡Ê25¡Ë¤È3¶è¤ÎÂç¿¹ºÚ·î¡Ê31¡Ë¤¬¡¢º£µ¨Ê£¿ô¼ïÌÜ¤Ç¼«¸Ê¿·¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¶è´Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÂ¼¾¾Åô¡Ê23¡Ë¤È¡¢22Ç¯¥ª¥ì¥´¥ó¡õ23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¿ðÀ¸¡Ê30¡Ë¤ÎÁö¤ê¼¡Âè¤Ç¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
1¶è¤ÎÀ¾½Ð¤Ï¶è´Ö¾Þ¸õÊä¡¡3¶è¤ËÂç¿¹¤ÇÁ°È¾·¿¤ÎÉÛ¿Ø
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï°Ê²¼¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤ËÎ×¤à¡£
1¶è¡Ê7.0km¡Ë¡§À¾½ÐÍ¥·î
2¶è¡Ê3.6km¡Ë¡§Â¼Èø°½¹á
3¶è¡Ê10.7km¡Ë¡§Âç¿¹ºÚ·î
4¶è¡Ê3.8km¡Ë¡§À¾ß·çýÎë
5¶è¡Ê10.4km¡Ë¡§¾¾ÅÄ¿ðÀ¸
6¶è¡Ê6.695km¡Ë¡§Â¼¾¾Åô
¡È¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¡É¤ÎÃæ¤Ç1¶è¤ÎÀ¾½Ð¤Ï¡¢3000£í¾ã³²¤ò¥á¥¤¥ó¼ïÌÜ¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤À¡£º£Ç¯¤Ï1500£í¡¢3000£í¡¢5000£í¤Ç¼«¸Ê¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¡Ê5000£í¤Ï2²ó¡Ë¡£ËÜ¿¦¤Î3000£í¾ã³²¤Ç¤â3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë9Ê¬50ÉÃ¤òÀÚ¤ê¡¢¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê9Ê¬38ÉÃ95¤ÎÆüËÜÎòÂå4°Ì¡Ë¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¡×¡Ê¼«¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾½Ð¤Î1¶èµ¯ÍÑ¤Ï²ÃÀ¤ÅÄ¤Î¸Î¾ã°ÊÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ1¶è¤Ç¡Ê¶è´Ö¾ÞÁª¼ê¤È21ÉÃº¹¤Î¡Ë¶è´Ö9°Ì¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢5000£í¤ÎµÏ¿¤â°ÂÄêÀ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»³ÃæÈþÏÂ»Ò´ÆÆÄ¡£¡Ö¥é¥¹¥È¤ÎÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¶è¤Î6km¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ½¸ÃÄ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¥é¥¹¥È500£í¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Âç¿¹¤Ï3·î¤ÎÌ¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢2»þ´Ö25Ê¬36ÉÃ¤Îº£µ¨ÆüËÜ7°ÌµÏ¿¤Ç9°Ì¡¢¼«¸ÊµÏ¿¤ò1Ê¬18ÉÃ¹¹¿·¤·¤¿¡£7·î¤Î¥Û¥¯¥ì¥óDistance ChallengeÀéºÐÂç²ñ5000£í¤Ç¤â15Ê¬27ÉÃ
27¤È¡¢Âç³Ø3Ç¯»þ¤Î15Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿15Ê¬28ÉÃ32¤ò¼Â¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¿¹¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ê¥±¥¬¤Ê¤¯¡Ë£±Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÎý½¬¤·¤¿¤Î¤ÏÆþ¼Ò¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Ãµµæ¿´¤¬¶¯¤¯¿§¡¹¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕÍß¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤â´Þ¤á¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î3¶è¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¡¢ºÙÅÄ¤¢¤¤¡Ê¸½¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡¢²ÃÀ¤ÅÄ¤¬¶áÇ¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âç¿¹¤Î3¶è¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢»³Ãæ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¾ÅÄ¤ò1¶è¤Ë¤·¤ÆÂç¿¹¤ò3¶è¤Ë¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²¿¤ÎÄñ¹³¤â¤Ê¤¯3¶è¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
»³Ãæ´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡ÖÁ°È¾·¿¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤À¤È¸À¤¦¡£¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤È°ã¤Ã¤Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ï¡¢3¶è´Ö¤Ë¼çÎÏ¤òÃÖ¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°È¾¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¥Á¡¼¥à¿ô¤ò¹Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö5ÈÖ¤¯¤é¤¤¡×¤È»³Ãæ´ÆÆÄ¤ÏÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¾½Ð¤ÈÂç¿¹¤Î¹¥Ä´¥³¥ó¥Ó¤òÅêÆþ¤¹¤ëÁ°È¾¤ò¡¢3°Ì°ÊÆâ¤Ç½ª¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¥«¥®¤ò°®¤ëºòÇ¯¤ÎÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó
6¶è¤Î¥ë¡¼¥¡¼Â¼¾¾¤È¡¢5¶è¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¾¾ÅÄ¤Î2¿Í¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¼¾¾¤ÏºòÇ¯Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¡¢ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿Î©Ì¿Âç¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£¼«¿È¤âÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ3¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¡õ¶è´Ö¿·¤È²÷Áö¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¼¾¾¤¬¥À¥¤¥Ï¥ÄÆþ¼Ò¸å¤Ï¡¢5000£í¤Ç16Ê¬¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¼«¸ÊµÏ¿¤Ï15Ê¬36ÉÃ98¡Ë¡£
¡Ö³ØÀ¸¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È»³Ãæ´ÆÆÄ¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤â°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Éé¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤ËÍè¤Æ¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢±ØÅÁ¤Ø¤ÎÅ¬À¤Ï¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£
¾¾ÅÄ¤Ï20¡Á22Ç¯¤Î¹ñÆâ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç3Ï¢¾¡¤·¡¢22¡Á23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ÈÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó3Âç²ñ¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤¿¡£¡È¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¡É¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÁª¼ê¡£24¡Á25Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³ÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯9·î¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¤Ï2»þ´Ö20Ê¬42ÉÃ¤Î¼«¸Ê¿·¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÃæ¿´¤Ë½Ð¾ì¡£7·î¤ÎÈ¡´Û¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë1»þ´Ö09Ê¬48ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¡¢9·î¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ï1»þ´Ö10Ê¬03ÉÃ¡Ê13°Ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°¤¤·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·µ¢¹ñ¸å¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¯Ç®¤·¤Æ1½µ´Ö¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²óÉü¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÅß¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Äã¶¯ÅÙ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êµÓºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ê»³Ãæ´ÆÆÄ¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â25kmÁö¤ÎºÇ¸å¤ò3Ê¬20ÉÃ¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¤ê¡¢1km¤ò²¿ËÜ¤«¹Ô¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï3Ê¬03ÉÃ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£±ØÅÁ¤Ø¤Î½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
³°¹ñÁª¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¶è´Ö¤Î4¶è¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤¬À¾ß·çýÎë¡Ê21¡Ë¤¬¤½¤ì¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¹¥¤ò¾å°Ì¤Ç5¶è¤Î¾¾ÅÄ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾¾ÅÄ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²Ð¤¬ÅÀ¤±¤ÐÁö¤ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Îå«¤¬¡È±ØÅÁ¤ÎÎÏ¡É¤Ë
±ØÅÁ¤Ï¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÎµÏ¿¤ÎÂ¤·»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¡È±ØÅÁ¤ÎÎÏ¡É¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¡£
Â¼¾¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Î©Ì¿Âç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÂç¿¹¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£³ØÇ¯¤Ï9¤ÄÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÎ©Ì¿Âç¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁÍ¥¾¡¤Ï¡¢Âç¿¹¤Î4Ç¯»þ¡Ê15Ç¯¡Ë°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£Â¼¾¾¤Î¥À¥¤¥Ï¥ÄÆþ¼Ò¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê»³Ãæ´ÆÆÄ¡Ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¿¹¤â¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÎý½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¤òÆþ¼ÒÁ°¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î2¿Í¤Ï¹Í¤¨Êý¤â»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¼¾¾¤ÏÂç¿¹¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿¹¤â°ÊÁ°¡¢³ØÀ¸»þÂå¤È¤Î°ã¤¤¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤Æº£¤ÎÂç¿¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¼¾¾¤Îº£¤ÎÀ®ÀÓ¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¸«¤¿¤éÎý½¬ÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ë²á¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿¹¤«¤é¤½¤ÎÊÕ¤ò³Ø¤Ù¤ì¤ÐÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤Ç¹¥Áö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
½Ð¿È¹»¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¡¢Âç¿¹¤È¾¾ÅÄ¤âÂçºå¡¦·°±Ñ½÷³Ø±¡¹â¤Ç1³ØÇ¯°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤Î¾¾ÅÄ¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤ÆÀè¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢10000£í¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÈÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡£¶¥µ»ÎÏ¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤·¡¢Âç¿¹¤Ï¥±¥¬¤âÂ¿¤¯¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¤³¤Î2¡Á3Ç¯¤ÏÂç¿¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¿¡£2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢»³Ãæ´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤À
¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤âÁý¤¨¤Æ¡¢Á°ÅÄºÌÎ¤¡Ê33¡Ë¤â´Þ¤á¤¿3¿Í¤Ç¡¢¿§¤ó¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
Âç¿¹¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î3¶è¤òÁö¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÄ¹µ÷Î¥¶è´Ö¤Î5¶è¤Ï°ìÅÙ¤À¤±Áö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£18Ç¯¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Ç3¶è¤ò¾¾ÅÄ¡¢5¶è¤òÂç¿¹¤¬Ã´¤Ã¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¶è´Ö7°Ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò4°Ì¤Ø¤È1¤Ä¾å¤²¡¢Âç¿¹¤Ï¶è´Ö3°Ì¤Ç6°Ì¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò3°Ì¤ËÉâ¾å¤µ¤»¤¿¡£¾¾ÅÄ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2¿Í¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤ÎÄ¹µ÷Î¥¶è´Ö¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Âç¿¹¤ÈÂ¼¾¾¡¢Âç¿¹¤È¾¾ÅÄ¡£2ÁÈ¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤¬¡È±ØÅÁ¤ÎÎÏ¡É¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò·Ú¡¹¤È¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊTEXT by »ûÅÄÃ¤Ï¯ /¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ