¡ÚHAIRSTAR¡Û¡È¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤âÈþ¤·¤¯¡É¤ò³ð¤¨¤ë♡»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¾®·¿¥³ー¥àÃÂÀ¸
¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤â¡¢Èþ¤·¤¯¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢HAIRSTAR¤«¤é¿·ºî¡Ö¥¹¥¿ー¥³ー¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯10·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖGIRLS MEETING TOKYO 2025¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¥µ¥Ã¤ÈÀ°¤¨¤é¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡£È±¤ËÍ¥¤·¤¤¥Õ¥ë¥á¥Ã¥²Ã¹©¤ä¥¸¥Ã¥×¥±ー¥¹ÉÕ¤¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â±ðÈ±¤ò¥ー¥×♡
¿·ºî¡ÖHAIRSTAR ¥¹¥¿ー¥³ー¥à¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¾®·¿¥³ー¥à¡£É÷¤ä¼¾µ¤¤ÇÍð¤ì¤¿È±¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤°À°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥á¥Ã¥²Ã¹©¤Ë¤è¤Ã¤ÆËà»¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢È±¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤ò·Ú¸º¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ä¥ä¤ò¥ー¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¶·é¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥¸¥Ã¥×¥±ー¥¹ÉÕ¤¡£¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â¡È¤¤é¤á¤¯È±¡É¤òÊÝ¤Æ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÈKAWAII¤ÎËâË¡¡É¤¬¤«¤«¤ë♡¥¯¥ì¥¤¥Ä¤Î¥³¥Æ¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó¥«ー¥ë¡×¤Ë38mm¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âµ¡Ç½¤âÂÅ¶¨¤Ê¤·¤Î2¿§Å¸³«
¥«¥éー¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ç½÷À¤é¤·¤¤¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¡×¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥íー¥à¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î2¿§¡£ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ3,300±ß¡£
Ä«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñµÄ¤ä¥Çー¥ÈÁ°¤Î¡È»Å¾å¤²¥³ー¥à¡É¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÈ±¤Ë¤â»È¤¨¤ëÍ¥¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
ËèÆü¤Î¥±¥¢¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¥³ー¥à¤¬¤¯¤ì¤ë¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®
¡ÖHAIRSTAR ¥¹¥¿ー¥³ー¥à¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¤ä¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿ー¥Ö¥é¥·¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥äÈ±¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹©É×¤¬¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Õ¤È¶À¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë±ðÈ±¤Ø¡£¡ÒHAIRSTAR¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡