¡ÚÉ×ÉØ¡¢¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡Ä¡ÛÃæ¿É¡©´Å¸ý¡©¥«¥ì¡¼¤Î¹¥¤ß¥Ð¥é¥Ð¥é¡ª¡ÚÂè41ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û#¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥·¥ç¡¼¥È
É×ÉØ¤È¤Ï¸À¤¨¤·¤ç¤»¤óÂ¾¿ÍÆ±»Î¡£¤É¤ì¤À¤±ÁêÀ¤¬¤è¤¯¤Æ¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¹¤ì°ã¤¤¡£Âç¤¤Ê¤³¤È¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¿¤Ïµö¤»¤ë¡©¡¡µö¤»¤Ê¤¤¡©¡¡¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¡¢¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡Ä¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î³Ú¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÃæ¡¢ÏÃÂê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼ÏÀÁè¤Ë¡£
¥Þ¥ÞA¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏÃæ¿É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ï´Å¸ý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¾ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×
¿É¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¡¢µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥«¥ì¡¼ÏÀÁè¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥«¥ì¡¼ÏÀÁè¥È¡¼¥¯¡¢»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ÞB¡Ö¤¦¤Á¤ÏÊ¡¿ÀÄÒ¤±¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤Ã¤ÆÉ×¤Ë½Ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¥ä¥À¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¥Þ¥ÞC¡Ö¤¦¤Á¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤«¤éºî¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤ë¡£ÊÌ¤Ë¡Ê»ÔÈÎ¤Î¡Ë¥ë¡¼¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¡Ä¡Ä¥«¥ì¡¼¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¡¢ºî¤êÊý¤ä¹¥¤ß¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£Á´°÷¤Î¹¥¤ß¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
É×ÉØ´Ö¤Î¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
º£²ó¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î³Ú¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÃæ¡¢ÏÃÂê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼ÏÀÁè¤Ë¡£
¥Þ¥ÞA¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏÃæ¿É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ï´Å¸ý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¾ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×
¥Þ¥ÞB¡Ö¤¦¤Á¤ÏÊ¡¿ÀÄÒ¤±¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤Ã¤ÆÉ×¤Ë½Ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¥ä¥À¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¥Þ¥ÞC¡Ö¤¦¤Á¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤«¤éºî¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤ë¡£ÊÌ¤Ë¡Ê»ÔÈÎ¤Î¡Ë¥ë¡¼¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¡Ä¡Ä¥«¥ì¡¼¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¡¢ºî¤êÊý¤ä¹¥¤ß¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£Á´°÷¤Î¹¥¤ß¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
É×ÉØ´Ö¤Î¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô