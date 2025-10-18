¾ïÍÕÂçµÆÀî(ÀÅ²¬3°Ì)ÀÜÀïÀ©¤·8¶¯Æþ¤ê ³ÝÀîÀ¾(ÀÅ²¬2°Ì)¤ÏÀËÇÔ¤Ç¥»¥ó¥Ð¥Ä¸·¤·¤¯¡Ú½©µ¨¹â¹»ÌîµåÅì³¤Âç²ñ1²óÀïÂ®Êó¡Û
2026Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂè78²ó½©µ¨Åì³¤ÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤¬10·î18Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÀÅ²¬¸©Àª¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¾ïÍÕÂçµÆÀî(ÀÅ²¬3°Ì)¤¬Ãæµþ(´ôÉì2°Ì)¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ÝÀîÀ¾(ÀÅ²¬2°Ì)¤ÏÅìË®(°¦ÃÎ3°Ì)¤ËÇÔ¤ì¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¤Ï½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ3µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤Ç²Æ½ÕÏ¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¤È½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¾ïÍÕÂçµÆÀî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½©µ¨Åì³¤ÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÂç²ñ1²óÀï¡Û¡ã¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæµå¾ì¡ä ⚾ÄÅ¾¦(»°½Å3°Ì)5-4ËÀî(°¦ÃÎ2°Ì)(±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ìー¥¯) ⚾¾ïÍÕÂçµÆÀî(ÀÅ²¬3°Ì)8-6Ãæµþ(´ôÉì2°Ì)
¡ã´¢Ã«»Ô±Äµå¾ì¡ä⚾ÅìË®(°¦ÃÎ3°Ì)2-1³ÝÀîÀ¾(ÀÅ²¬2°Ì) ⚾´ôÉì¾ëËÌ(´ôÉì3°Ì)10-3ÄÅÅÄ³Ø±à(»°½Å2°Ì)(8²ó¥³ー¥ë¥É)
¡Ú½à¡¹·è¾¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»:10·î19Æü¡Û¡ã¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæµå¾ì¡ä ⚾À»Îì¥¯¥ê¥Õ¥È¥Õ¥¡ー(ÀÅ²¬1°Ì)¡ßÄÅ¾¦(»°½Å3°Ì)(10:00)⚾¾ïÍÕÂçµÆÀî(ÀÅ²¬3°Ì)¡ß»°½Å(»°½Å1°Ì)(12:30)
¡ã´¢Ã«»Ô±Äµå¾ì¡ä⚾ÃæµþÂçÃæµþ(°¦ÃÎ1°Ì)¡ß´ôÉì¾ëËÌ(´ôÉì3°Ì)(10:00) ⚾Âç³ÀÆüÂç(´ôÉì1°Ì)¡ßÅìË®(°¦ÃÎ3°Ì)(12:30)