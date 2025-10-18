¿¹ÅÄ·òºî¡¡NHK¤Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤È¤Ï¡¡¡ÖÅö»þNHK¤ÏÁ´Éô¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ·òºî¡Ê75¡Ë¤¬18Æü¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¥¢¥ï¡¼ ¿ÍÀ¸¥±¥ó¥µ¥¯Áë¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖNHK¤Ë¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢²Î¤â¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1²ó¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈNHK¤È±ï¤¬¤Ê¤¤¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¿¹ÅÄ¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Åö»þËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤È¤«¡¢CM¤Î²Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢NHK¤ÏÁ´Éô¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«±ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò°ìÅÙ¼¤á¤¿»þ¤ËNHK¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤È½Ð±é¸ò¾Ä¡£·ë²Ì¡¢½Ð±é¤¬¤«¤Ê¤¤¡ÖÇò¤Î·õÆ»Ãå¤òÃå¤µ¤»¤é¤ì¤ÆÃÝÅá¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤µ¤é¤ÐÎÞ¤È¸À¤ª¤¦¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£