CÂçºå¤¬FW¥Ï¥Ã¥È¥ó¤¬GKÂà¾ì¤òÍ¶È¯¡õJ1»ÄÎ±ÃÆ¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ï¥ë¡¼¥«¥¹¤ËÊû¤²¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¡CÂçºå2¡½1²¬»³¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡CÂçºå¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²¬»³¤ÈÀï¤¤¡¢2¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò46¤Ë¿¤Ð¤·¡¢J2¹ß³Ê·÷ºÇ¾å°Ì¤Î18°Ì¡¦²£ÉÍFC¤¬¾¡¤ÁÅÀ32¤È14º¹¤Ë¹¤²¤¿¡£²£ÉÍFC¤¬»Ä¤ê4»î¹ç¤ËÁ´¾¡¤·¤Æ¤âCÂçºå¤ò¾å²ó¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢J1»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾20Ê¬¡¢CÂçºå¡¦MFÃæÅç¸µÉ§¡Ê26¡Ë¤¬½³¤Ã¤¿º¸CK¤ò²¬»³¡¦FW¥ë¥«¥ª¡Ê30¡Ë¤¬Æ¬¤ËÅö¤Æ¤Æ¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤êÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢²¬»³¤ÎU¡½20ÂåÉ½MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê19¡Ë¤Î¸Ä¿Íµ»¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁ°È¾¤Ï²¬»³¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç1¡½1¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾7Ê¬¤ËDF±üÅÄÍ¦ÅÍ¡Ê24¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¡Ê29¡Ë¤È²¬»³GK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡Ê28¡Ë¤¬²¬»³¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¸òºø¡£VAR¤Ç¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ï¥Ã¥È¥ó¤¬¤ï¤º¤«¤ËÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥ó¥À¡¼¥»¥ó¤Ï¡ÖDOGSO¡á·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñÁË»ß¡×¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤éCÂçºå¤Ë»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬·¹¤¯¡£
¡¡°ì¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¬»³¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÈ¾õ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿CÂçºå¤Ï18Ê¬¡¢±üÅÄ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÃæÅç¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¡£¤³¤ì¤ÏGK¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë±¦¤ËÉâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ï¥Ã¥È¥ó¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Çº£µ¨14ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÔ¤Ç»ß¤á¤¿¥Ï¥Ã¥È¥ó¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤¤ç¤¦¤Î»î¹ç¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎFW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê31¡Ë¤¬9·î28Æü¤ÎµþÅÔÀï¤Ç¡Ö±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¡¢È¾·îÈÄÂ»½ý¡×¤Îº£µ¨ÀäË¾¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤Ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥«¥¹Áª¼ê¤ËÊû¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ÎÌ£¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£