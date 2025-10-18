±ü¿¼¤¡Ö¥¨¥íÌ¡²è¡×¤ÎÊ¸²½»Ë...À®¿Í¸þ¤±³¦·¨¤ÇÂ¸ºß´¶¡¡¼Â¼Ì±ÇÁü¤¬ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤2¼¡¸µ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò
À®¿Í¸þ¤±Ì¡²è¤Ï¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÊ¸²½¤À¡£
¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¡Ö¥¤¥í¥â¥Î¡×°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¸½ºß¥á¥¸¥ã¡¼¤Êºî²È¤â¡¢¸µ¡¹¤Ï¥ª¥È¥Ê¸þ¤±½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï²ÄÇ½À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿À®¸å´ü¤è¤ê»æÇÞÂÎ¤Î¿êÂà¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢À®¿Í¸þ¤±Ì¡²è»¨»ï¤âÂçÉý¤Ë¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤ê¡¢¾¦¶È¤«¤éÆ±¿Í»ï¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆºÆÅÙÀ¹¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ¸ºß¤·Â³¤±¤ë¡£
¡Ö²áµî¤¬¤¢¤ë¤«¤éº£¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢À®¿Í¸þ¤±Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÎò»Ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Åö»þ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¸½Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¨¥í¡×¤Ï¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¼´¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤À¡£
²áµî¤È¸½ºß¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¿Í¸þ¤±Ì¡²è¤Î·¹¸þ¤Ï
¡ÖÀ®¿Í¸þ¤±¡×¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¤¿¤À1¤Ä......¤È¸í²ò¤ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¢SF¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÉÁ¼Ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ëºî²È¤âÂ¿¤¤¡£
»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Áý²Ã¤·¡¢¡ÖÃËÀ¤Î¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÁ¼Ì¤äÀßÄê¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¹â¤¤Ì¡²è¡×¤È¤¤¤¦¶½Ì£¿¼¤¤ºîÉÊ¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¤¤¯¤éÀ®¿Í»ØÄê¤È¤¤¤¨¤É¡¢Ì¡²è¤Ï·Ý½Ñ¡£º£¤âÀÎ¤âÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¤Î¤À¡£
À®¿Í¸þ¤±Ì¡²è»¨»ï¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï80Ç¯Âå°Ê¹ß¤ËÊ¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëºîÉÊ¤¬À¤¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Û¤É¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤À¤¬¡¢¡Ö³ØÀ¸¡×¤ä¡Ö±üÍÍ¡×¡Ö¾¯½÷¡×¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡£ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¨¤ë¥Þ¥Ì¥±¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
²èÉ÷¤Ï¸Å¤¤¤¬80Ç¯Âå¡Á90Ç¯Âå¤è¤ê¡Ö¥¢¥¥Ð·ÏË¨¤¨¥¤¥é¥¹¥È¡×¤â¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Ë¿ÍÌ¾Ì¡²è²È¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Ã¤Ý¤¤Èþ½÷¤òÉÁ¤¯ºî²È¤âÂ¿¤¤¡£²èÉ÷¤Î¹¥¤ß¤Ï³ä¤ì¤Æ¤â¡¢À®¿Í¸þ¤±¤Ï½÷ÂÎ¤Î¹½¿Þ¤Ê¤É¤«¤Ê¤ê¤Î²èÎÏ¤¬Í×¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀÎ¤«¤é¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¸½Âå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡Öº£É÷¡×¤Ê¤³¤È¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁý¿£¤ä¸ø³«ÇÞÂÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¡£Á´ÂÎÅª¤Ê·¹¸þ¤Ï¤Û¤Ü°ì½ï¤À¤¬¡¢Ì¡²è¡¢±Ç²è¤Ê¤É¡ÖºîÉÊ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤»¤¤¤«ÆÉ¼Ô¤ÎÌÜ¤¬Èî¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÎÏ¤ä¹½À®ÎÏ¤ÏÀÎ°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º¬ËÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±ÆÉ¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Áý¤¨¤è¤¦¤¬¼´¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²áµî¤Îºî²È¡¢¤½¤·¤ÆÊÔ½¸Éô¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿À¤³¦´Ñ¤ÏÌ¤¤À·òºß¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¡Ö¥¨¥í¡×¤âËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©ÇÉ¤ÊÊ¸²½¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
À®¿Í¸þ¤±³¦·¨¤Ç¤Î¡ÖÌ¡²è¡×¤ÎÂ¸ºß´¶
À®¿Í¸þ¤±³¦·¨¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢Ì¡²è¡¢¾®Àâ¡¢ºÇ¶á¤ÏASMR¡Ê¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÉ¤ßÊª¤ÎÂ¸ºß¤Ï°ÎÂç¤À¡£¤³¤ì¤Ï»ä¸Ä¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¦¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ë¤âÌ¡²è¤Ï¾ï¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥Ô¥ó¥¯±Ç²è¤Ï¤³¤³½½¿ôÇ¯¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£ÌµÎÁÆ°²è¤äÅ¾ºÜ¤¬ºÒ¤¤¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ð¤·¤Å¤é¤¤¤Û¤«¡¢¿Í´Ö¤¬Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÉý¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢¾¯¡¹¥Í¥¿¤Î¡Ö½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿´¶¡×¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤â±Ç²è¤â¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤Ë¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¡²è¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤¬Ìµ¸ÂÂç¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¼Ì¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤ÆâÍÆ¤âÆó¼¡¸µ¤Ê¤é¤ª¼ê¤ÎÊª¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤è¤ê¤â°Â²Á¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¶áÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¿Í¸ý¤Î²ÃÂ®¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ®¿Í¸þ¤±¥Ó¥Ç¥ª¤ÏÁ´¤¯¤À¤±¤É¡¢Ì¡²è¤Ï¥¹¥¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬Ç®¶¸Åª¤Ë»Ù»ý¤ò¤¹¤ë¡£
Èó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÌ¡²è¢ª¼Â¼Ì¥Ó¥Ç¥ª²½¤Ê¤É¤â¤è¤¯¤¢¤ëÎ®¤ì¤À¡£Æó¼¡¸µ¤«¤é»°¼¡¸µ¤Ï°ìÈÌ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢À®¿Í¸þ¤±³¦·¨¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎÌ¡²è¤ÏÂçÂ¿¿ô¤«¤é¡Ö»ÔÌ±¸¢¡×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
À®¿Í¸þ¤±³¦·¨¤Ç¤ÎÌ¡²èÊ¸²½¤Ï¿êÂà¤òÃÎ¤é¤º¡¢¾¦¶È¡¦Æ±¿ÍÌä¤ï¤º»²Æþ¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¦¥é¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Á°¼Ô¤â¸å¼Ô¤â¼ý±×²½¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤âÁÀ¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Èô¤Ó¹þ¤à¿Í¡¹¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Î»°ÂçÍßµá¤Î°ì¤Ä¡ØÀÍß¡Ù¤ò»É·ã¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½À®¿Í¸þ¤±Ì¡²è¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÍýÍ³¤Ï¤½¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥¹¥È¡¢ºîÉ÷¡¢ÆâÍÆ¤Ê¤Éºî²È¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬È¯´ø¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂÇ¤ÄÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ê¤Î¤À¤È¡¢»ä¤Ï¹Í»¡¤¹¤ë¡£
º¬ËÜ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤â¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Ó¥Ç¥ªÆ±ÍÍ¡¢Æü±¢¤Î¾¦Çä¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢Ä¹Ç¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿êÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡¿2016Ç¯¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢2018Ç¯È¾¤Ð¤Ë°úÂà¤·¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò³Ø¤Ó¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤äÌë¿¦¤Î¼ÂÂÖ¡¢Ì¡²è¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£