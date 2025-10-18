·ºÌ³½êºî¶ÈÀ½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¡¡»Í¹ñ¶ºÀµÅ¸¡¡¹áÀî
¼õ·º¼Ô¤¬·ºÌ³½êÆâ¤Çºî¤Ã¤¿·ºÌ³½êºî¶ÈÀ½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö»Í¹ñ¶ºÀµÅ¸¡×¤¬¹â¾¾·ºÌ³½ê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ·º¼Ô¤Î¶ºÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»Í¹ñ¶ºÀµ´É¶è¤È¹â¾¾·ºÌ³½ê¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á¡ºÙ¤ÊÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¿¥ó¥¹¤ä¡¢°Ã¼£ÀÐ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥³ー¥¹¥¿ー¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Î·ºÌ³½ê¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊÌó9000ÅÀ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤êÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡ÖÌÚ¤Çºî¤Ã¤¿Ãª¤È¤«¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¾¾·ºÌ³½ê¤ÎÀÐÌîÃÒË®ºî¶ÈÅý³ç¤Ï¡ÖÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¿¨¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼õ·º¼Ô¤¬·ºÌ³½êÆâ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî¶È¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Í¹ñ¶ºÀµÅ¸¤Ï19Æü¤â¸áÁ°£¹»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å£³»þ¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·ºÌ³½êÆâ¤Î¸«³Ø¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£