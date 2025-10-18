µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ª¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤¿²áµî
¡¡µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÍñÎÁÍý¡×¡£
¡¡¡ÖÍñÎÁÍý¤Í¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢°ìÂò¤Ã¤¹¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Î´Ý¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤«¤é´Ý¤ÏÌîºÚ·ù¤¤¤ÇÊÆ¤ÈÆù¤¬Âç¹¥¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¶É¤ÎÄÔ²¬µÁÆ²¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ý¤µ¤ó¡¢ÇòÊÆ¤¬¹¥¤¡Ä¿Æ»ÒÐ§¡ª¡×¤ÈÅö¤Æ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢´Ý¤Ï¤·¤Ð¤·Àä¶ç¡£¤è¤¦¤ä¤¯¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÁ´Á³ËÍ¤Î¤³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¡Ö¡È·î¸«¡É¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½©¸ÂÄê¤ÇËèÇ¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤òÀµ²ò¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¥Ð¥Á¥¯¥½¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼·Ï¤Ï¤Þ¤º¥Á¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¥ì¥¿¥¹Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤¹¤è¡©¡Ä¤Ç¡¢ÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏÅö»þ¡¢·î¸«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤º¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¾ÃµîË¡¤Ç·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÁª¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿´Ý¡£
¡¡¡Ö¿©¤Ù¤¿¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¾å¡×¤È¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¡¢¤À¤«¤é1²ó¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¡£ÆüËÜ¤Î°ìÈÖ°Î¤¤Êý¤È²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ËÍ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¡×¤ÈÂç¹¥¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡È¹ÔÆ°¡É¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡£¼Â¸½¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡£Âç¹¥¤¤Ê·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¸ª¤òÍî¤È¤¹¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê´Ý¤À¤Ã¤¿¡£