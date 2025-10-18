¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¡Î¥º§¤ò¸øÉ½¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬ºÇÁ±¡×12Ç¯¤Ë·ëº§¡¢3»ù¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤â
¡¡ÇÐÍ¥¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê45¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÊ¤È»ä¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¾Íè¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÊ¤Ï²ÈÂ²¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢»ä¼«¿È¤Î³èÆ°¤â»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¤´¶¼Õ¤È·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤ÎÌµ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉãÊì¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï2012Ç¯¤ËÃæ¹ñ·Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¡¢14Ç¯¤ËÃË½÷¤ÎÁÐ»Ò¡¢17Ç¯¤ËÂè3»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£