ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤È¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤Ï£³£²Ç¯Á°¡Ö¤¦¡¼¡ª¤«¤é¡×»Ï¤Þ¤ë°ìÆü¡¡¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹Äï»Ò¤Î»Ñ¤Ë½Ò²û¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤Ê¡©²¶¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ï¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÍµÈ¤Î¿¼·¡¤êÂçÄ´ºº¡×¤¬£±£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î»ÕÄï¤ËÌ©Ãå¡£Äï»Ò¤¬ÁáÄ«¤Ë½Ð¶Ð¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ö¤è¤·¡¼¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤ÆÆþÅ¹¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤¡¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤Ê¡Ä¡©Ê¬¤«¤ë¤ï¤¡¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö²¶¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ï¡Ä¡£µð¿Í»Õ¾¢¤ÎÄï»Ò¡Ä¡×¤È£³£²Ç¯Á°¤Ë¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤¦¡¼¡ª¤«¤é¡Ê»Ï¤Þ¤ë¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£